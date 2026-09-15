Chuẩn bị triển khai xây dựng 10 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa đang chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương chuẩn bị điều kiện triển khai xây dựng 10 trường nội trú liên cấp ở các xã khu vực biên giới đất liền.

Trung tâm xã Mường Mìn, nơi chuẩn bị triển khai dự án trường nội trú liên cấp. Ảnh: Đồng Thành

Thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, trong năm 2025 tỉnh đã triển khai xây dựng 6 trường nội trú liên cấp tại các xã: Sơn Thủy, Bát Mọt, Yên Khương, Tam Thanh, Tam Lư và Na Mèo với tổng mức đầu tư gần 740 tỷ đồng. Vào dịp khai giảng năm học mới 2026-2027 vừa qua, các công trình này đã được khánh thành, đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nội trú, bán trú của học sinh và giáo viên vùng biên giới.

Song song với quá trình triển khai 6 dự án trên, với vai trò là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã chủ động thực hiện các bước quy trình thủ tục, chuẩn bị đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp ở 10 xã biên giới đất liền còn lại của tỉnh, gồm: Hiền Kiệt, Mường Mìn, Sơn Điện, Trung Lý, Pù Nhi, Nhi Sơn, Tam Chung, Tén Tằn, Quang Chiểu và Mường Chanh. Cụ thể, đến nay đơn vị đã hoàn thành công tác khảo sát, xác định vị trí triển khai dự án. Đồng thời hướng dẫn, phối hợp với chính quyền các địa phương hoàn thành việc xác định mốc giới, thực hiện kiểm kê đất và tài sản trên đất thuộc diện thu hồi. Các địa phương có dự án cũng đã ban hành thông báo thu hồi đất với tổ chức, cá nhân liên quan và thực hiện các bước tiếp theo trong công tác giải phóng mặt bằng.

Theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, 10 dự án trường nội trú liên cấp được đầu tư với nguồn vốn trên 2.469 tỷ đồng. Trong đó có 5 dự án trường nội trú liên cấp được xây dựng mới toàn bộ, gồm các xã: Sơn Điện, Tam Chung, Mường Mìn, Tén Tằn và Hiền Kiệt. 5 dự án còn lại được xây dựng ở các vị trí trường cũ, kết hợp cải tạo cơ sở vật chất hiện có và xây mới các hạng mục công trình, mở rộng quy mô diện tích trường học. Bên cạnh xây mới, cải tạo cơ sở vật chất, Nhà nước cũng đầu tư đồng bộ, hiện đại trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nội trú, bán trú của học sinh và nhà công vụ cho giáo viên. Thời gian triển khai dự án trong các năm 2026-2027.

Ông Lê Ngọc Chiến, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, cho biết: Dự kiến, trong tháng 9/2026, tỉnh sẽ tổ chức khởi công xây dựng đồng loạt 10 dự án trường nội trú liên cấp. Ở tất cả công trình, chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu huy động cao nhất nguồn lực, tập trung thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng. Trong đó, các hạng mục công trình xây mới sẽ phải hoàn thành trước ngày 15/6/2027. Còn các hạng mục công trình cải tạo, do phải chờ học sinh nghỉ hè nên mốc thời gian hoàn thành là trước ngày 15/8/2027. Kế hoạch tiến độ đảm bảo đưa vào vận hành, sử dụng cả 10 công trình trường nội trú liên cấp phục vụ năm học mới 2027-2028.

Việc đầu tư xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới của tỉnh tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta nhằm nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc thiểu số, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh nơi phên dậu của Tổ quốc. Tuy nhiên việc đồng loạt triển khai xây dựng lượng lớn công trình ở khu vực biên giới, cách xa các mỏ, bãi tập kết nguyên vật liệu, giao thông độc đạo, thường xuyên sạt lở trong mùa mưa, điều kiện thời tiết bất lợi, mưa nắng thất thường... được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trong mục tiêu đảm bảo tiến độ công trình.

Trong đó, việc triển khai 7 dự án tại khu vực huyện Mường Lát cũ được dự báo gặp khó khăn hơn cả, do cách quá xa các trạm trộn bê tông tươi thương phẩm. Khoảng cách xa, quá trình vận chuyển qua thời gian dài, ảnh hưởng đến chất lượng bê tông tươi thương phẩm. Bên cạnh đó, một số dự án xây dựng ở vị trí cũ, mặt bằng thi công chật hẹp, nhà thầu rất khó triển khai đồng thời nhiều mũi, hướng thi công. Ngoài ra, số lao động “lành nghề” ở khu vực này hiện cũng không nhiều, gây khó khăn cho quá trình huy động nhân lực của nhà thầu...

Trước thực trạng này, Trưởng Phòng Kế hoạch- Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, ông Lê Ngọc Chiến cho biết: Chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện máy móc công trình, nhất là máy trộn bê tông tự hành, đảm bảo thi công liên tục, 3 ca 4 kíp trên công trình. Đồng thời kiến nghị với tỉnh điều chỉnh trữ lượng khai thác ở các mỏ khoáng sản gần khu vực dự án để đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng thi công dự án. Ngoài ra, chủ đầu tư đã phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tiến độ, thời gian cho từng cán bộ trong công tác chuẩn bị đầu tư, cũng như bám sát công trình, cùng nhà thầu tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.

Đồng Thành