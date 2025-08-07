Tìm ra nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở phường Ngọc Sơn

Trong những ngày qua, 80 ha ngao thương phẩm của các hộ dân ở phường Ngọc Sơn (thuộc Phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn cũ) đã bị chết hàng loạt, khiến người dân thiệt hại nặng nề.

Toàn bộ diện tích nuôi ngao của người dân phường Ngọc Sơn chết trắng.

Theo ông Phan Văn Toàn, thành viên HTX Nuôi trồng thủy sản Hải Châu, phường Ngọc Sơn, đến ngày 7/8 toàn bộ diện tích hơn 2 ha ngao thương phẩm đến kỳ thu hoạch của gia đình đã bị mất trắng. Đây cũng là tình trạng chung của tất cả các hộ nuôi ngao trên địa bàn. Mất nguồn thu, kinh phí cải tạo để có thể nuôi lại lứa mới gặp nhiều khó khăn, phải đầu tư khoảng 150 triệu đến 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, người nuôi còn phải thuê máy móc xử lý số ngao chết, vệ sinh bãi nuôi, nên càng thêm khó khăn, vất vả.

Người dân thu dọn xác ngao chết.

Qua tìm hiểu từ UBND phường Ngọc Sơn và các hộ nuôi ngao, hiện tượng ngao chết rải rác bắt đầu từ ngày 28/7, sau cơn bão số 3 cho đến nay. Đến thời điểm này, toàn bộ 80 ha ngao nuôi thương phẩm của 56 hộ dân trên địa bàn phường đều đã bị chết trắng, ước tính thiệt hại ban đầu trên 55 tỷ đồng. Ngao chết ở tất cả các lứa tuổi với tỷ lệ chết 95% trở lên, trong đó, nhiều diện tích người dân đã nuôi được 2 năm và chuẩn bị cho thu hoạch.

Tỷ lệ ngao nuôi ở phường Ngọc Sơn chết trên 95% trở lên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã cử cán bộ trực tiếp xuống bãi nuôi ngao kiểm tra và thực hiện công tác thu mẫu để giám định, xác định nguyên nhân ngao chết hàng loạt.

Lực lượng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, hướng dẫn người dân xử lý ngao chết.

Theo ông Nguyễn Văn Diện, cán bộ Phòng Thú y, Chi cục Chăn nuôi và Thú y: “Theo kết quả xét nghiệm phân tích mẫu ngao của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 cho thấy, ngao bị nhiễm ký sinh trùng Perkinsus olseni. Cùng với đó, do ảnh hưởng của bão số 3, nước ngọt từ thượng nguồn đổ về sông Yên mang theo lượng phù sa lớn phủ lên bề mặt bãi ngao, làm thay đổi các yếu tố môi trường, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe ngao nuôi. Đây là những nguyên nhân dẫn đến ngao bị chết hàng loạt. Hiện Chi cục đang tích cực phối hợp với địa phương hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường”.

Thanh Tâm - Hải Đăng