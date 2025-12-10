Khẩn trương triển khai chiến dịch giải ngân vốn đầu tư công

Ngoài tổ chức ký cam kết với các ban quản lý dự án, nhà thầu, chính quyền địa phương về khối lượng phần việc, kết quả giải ngân vốn đầu tư công, Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

Đoàn công tác Sở Xây dựng kiểm tra, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu Cửa Dụ, xã Tân Thành.

Sau điều chỉnh, năm 2025 Sở Xây dựng được giao tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên 1,85 nghìn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh chiếm chủ yếu, với trên 1,12 nghìn tỷ đồng. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, cho đến cuối tháng 9/2025 mới có 302 tỷ đồng trong tổng số nguồn vốn này được giải ngân. Số vốn còn lại phải giải ngân trong năm là rất lớn, trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tăng cao và khan hiếm, công tác giải phóng mặt bằng ở nhiều địa phương còn gặp khó khăn do vướng quy định của pháp luật chưa rõ ràng.

Thực hiện Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nhằm mục tiêu hoàn thành giải ngân toàn bộ nguồn vốn được giao trước ngày 31/12. Trên cơ sở đó, sở đã phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, trách nhiệm cho các phòng, đơn vị trực thuộc, các đơn vị ủy thác quản lý dự án và địa phương có dự án đi qua trong triển khai nhiệm vụ được giao. Trong đó, giao các ban quản lý dự án tăng cường tần suất kiểm tra, bám sát công trình, nắm chắc tiến độ thi công, yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực, tăng cường thiết bị, nhân công, tranh thủ thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công “3 са, 4 kíp”, xuyên ngày nghỉ, ngày lễ. Đồng thời xử lý, hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm tiến độ thi công, chất lượng công trình theo hợp đồng. Trường hợp cần thiết báo cáo cấp có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng và thay thế, bổ sung nhà thầu khác, nhất là dự án có thời gian yêu cầu hoàn thành trong năm 2025...

Đáng chú ý, nhằm tăng cường trách nhiệm của các đơn vị có liên quan, trong tháng 10/2025 Sở Xây dựng đã tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện công trình, dự án. Đồng thời tổ chức ký cam kết với Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các khu vực và UBND các xã, phường có dự án đi qua trong công tác giải phóng mặt bằng, nhà thầu thi công để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, Sở Xây dựng yêu cầu các nhà thầu, địa phương có dự án đi qua cam kết đề cao tinh thần, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ khối lượng công việc cụ thể theo mốc thời gian.

Trên cơ sở cam kết đã ký, lãnh đạo Sở Xây dựng thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế việc triển khai dự án tại các công trình, nhất là những công trình có nguồn vốn lớn. Qua kiểm tra, hầu hết các nhà thầu thực hiện nghiêm theo cam kết tiến độ cũng như hợp đồng đã ký kết. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhà thầu chậm tiến độ, không đáp ứng yêu cầu. Sở Xây dựng đã yêu cầu đơn vị ủy thác quản lý dự án thông báo cảnh cáo, nhắc nhở. Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Xây dựng Phạm Văn Chung cho biết: “Trường hợp nhà thầu bị nhắc nhở đến lần thứ ba, sở sẽ cương quyết bổ sung thay thế hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng”.

Với tinh thần quyết liệt, hiệu quả trong công tác chỉ đạo và bài bản, khoa học trong cách làm, công tác thi công trên các công trình, dự án đang được đẩy mạnh, góp phần giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến ngày 30/11 sở đã giải ngân được 550,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số công trình có khối lượng hoàn thành nhưng chưa được nghiệm thu, thanh toán có giá trị khoảng 67 tỷ đồng, sẽ được giải ngân trong những ngày tới.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng các công trình, Sở Xây dựng đã tổ chức hướng dẫn, đề nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai dự án. Cụ thể là một số vướng mắc trong áp dụng biện pháp, mức hỗ trợ khác khi thu hồi diện tích đất vườn, ao trong cùng thửa đất ở nhưng không được công nhận là đất ở; việc thu hồi các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vượt hạn mức đất ở, cấp vượt hạn mức đã tách sổ; việc thu hồi các thửa đất được giao đất, cho thuê đất không đúng thẩm quyền nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chưa xây dựng nhà ở... Bên cạnh đó là vướng mắc trong công tác xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Những khó khăn vướng mắc này UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao cho các sở, ngành có liên quan giải quyết.

Bài và ảnh: Đồng Thành