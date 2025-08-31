Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị cho năm học mới

Bão số 5 và mưa lũ sau bão khiến nhiều trường học khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa bị tốc mái, sạt lở, ngập lụt... Để chuẩn bị cho năm học mới, các nhà trường đang tập trung nhân lực phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, phòng tránh dịch bệnh... để đón học sinh tựu trường theo đúng kế hoạch.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, xã biên giới Tam Thanh chịu thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng, đời sống dân sinh và đặc biệt các cơ sở giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề.

Hàng trăm mét khối đất đá, gốc cây, rác từ trên đồi núi đổ vào các phòng học, sân, cổng của hai điểm trường mầm non, tiểu học tại bản Cha Lung, xã Tam Thanh, đe dọa trực tiếp sự an toàn của công trình. Khu chính của Trường Mầm non Tam Thanh cũng đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn do móng tường và hệ thống cột điện bị xuống cấp.

Bà Ngân Thị Thướng, Hiệu trưởng Trường mầm non Tam Thanh, xã Tam Thanh cho biết: "Trong những ngày qua, được sự hỗ trợ của lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân, đoàn viên, thanh niên địa phương cùng giáo viên nhà trường đã thu dọn đất đá, nạo vét bùn đất trong phòng học và sân trường. Nhà trường đang tiến hành vệ sinh lớp học, trang trí lại điểm trường để sẵn sàng bước vào năm học mới".

Tại xã biên giới Yên Khương, mưa lớn cũng đã gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, trường lớp học.

Điểm trường bản Xắng Hằng thuộc Trường tiểu học Yên Khương, nhiều hạng mục bị hư hỏng nặng. Tường bao sập đổ, sân trường bị đất đá vùi lấp, thiết bị dạy học bị cuốn trôi.

Nhiều phòng học bị sụt lún, gạch lát nền nứt vỡ; hai phòng học đang được sử dụng làm văn phòng cũng hư hại nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện làm việc. Khu nhà công vụ giáo viên bị ngập nước, đất đá tràn vào làm hỏng nhiều vật dụng sinh hoạt. Sân trường bị bồi lấp gần 100m3 đất đá, gây cản trở nghiêm trọng đến việc tổ chức dạy học.

Bão số 5 đổ bộ khiến tất cả các phòng, lớp học của Trường mầm non Thiết Ống, xã Thiết Ống bị ngập sâu. Toàn bộ đồ dùng trang trí lớp học đã bị hư hỏng, cuốn trôi.

Cô giáo Trịnh Thị Tân, Hiệu trưởng Trường mầm non Thiết Ống cho biết: "Mặc dù đã có phương án, nhưng do nước lũ về quá nhanh nên nhà trường chỉ “chạy” được 1 số thiết bị điện tử, thiết bị nhà bếp, còn lại bàn nghế, đồ dùng dạy học đều bị ngập trong nước. Ban Giám hiệu nhà trường đã tích cực phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng dọn dẹp bùn đất; phối hợp với Trung tâm Y tế phun tiêu độc khử trùng; tranh thủ trời nắng để tổ chức giặt giũ và phơi khô chăn màn, đồ chơi, thiết bị... Tích cực chuẩn bị các điều kiện để các em học sinh có ngày khai trường ý nghĩa nhất".

Tại Trường mầm non Nam Xuân, xã Nam Xuân, bão số 5 đã làm tốc mái dãy lớp học tại điểm lẻ Nam Tân. Toàn bộ hệ thống xà gồ đã bị mọt, mục nát nghiêm trọng, mái tôn bị thủng, các vị trí đinh vít vào gỗ đã bị bung, các lớp học bị dột, ngấm tường, ẩm mốc.

Cô giáo Đỗ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Xuân cho biết: Do đặc thù trường vùng cao nên mưa bão đã kéo theo lượng bùn đất lớn tràn vào khuôn viên nhà trường. Nhà trường đang huy động toàn bộ giáo viên đến dọn dẹp, vệ sinh trường lớp học... và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới. Đồng thời báo cáo UBND xã Nam Xuân có kế hoạch tu sửa lại trường lớp để kịp đón học sinh tới trường.

Tính đến ngày 31/8, có 33 trường học trên địa bàn tỉnh bị hư hỏng, ngập sâu trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chuẩn bị cho năm học mới. Ngoài ra, nhiều cơ sở giáo dục vẫn đang bị cô lập, gây khó khăn cho việc kiểm tra, đánh giá thiệt hại và lên phương án khắc phục.

Ngành giáo dục tỉnh Thanh Hóa đang tập trung phối hợp với các địa phương, đơn vị chức năng, nỗ lực khắc phục thiệt hại tại các trường học để đảm bảo an toàn và điều kiện tốt nhất cho lễ khai giảng cũng như hoạt động dạy học trong năm học mới 2025-2026.

Linh Hương