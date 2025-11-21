Khám phá thác Canh Mằng

Thời gian gần đây, thác Canh Mằng, thôn Khằm (Vạn Xuân), thu hút nhiều khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch.

Thác Canh Mằng thu hút nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Trong chuyến công tác tại xã Vạn Xuân gần đây, chúng tôi có dịp khám phá, trải nghiệm thác Canh Mằng. Đây là một trong những thác nước đẹp, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hữu tình của xã Vạn Xuân. Dòng nước từ cao đổ xuống, tung bọt trắng xóa tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, làm đắm say lòng người. Thác Canh Mằng có nước quanh năm nhưng đẹp nhất là vào các tháng 6, 7, 8. Đến đây, vào những ngày hè được đắm mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh khiến du khách quên đi cái nóng bức, oi nồng. Với khung cảnh núi rừng, thác nước đẹp, thác Canh Mằng trở thành địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ trong và ngoài xã. Hằng năm, thác đón khoảng hơn 2.000 lượt khách đến khám phá, trải nghiệm.

Đến với thác Canh Mằng, ngoài được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, du khách còn được thưởng thức món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái nơi đây, như: xôi nếp, ốc đá xào, thịt trâu nướng lá lồm, cá suối, gà đồi nướng...

Anh Nguyễn Xuân Hùng, phường Hạc Thành – du khách từng đến tham quan, trải nghiệm tại thác Canh Mằng, cho biết: Đến với thác Canh Mằng tôi được hòa mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh; ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ; được thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái; con người nơi đây thân thiện, mến khách... Chuyến khám phá, trải nghiệm lần này cho tôi nhiều cảm giác thú vị, bổ ích.

“Mặc dù thác Canh Mằng đã thu hút được nhiều du khách đến trải nghiệm nhưng việc phát triển du lịch tại đây còn nhiều hạn chế, bởi giao thông chưa được đầu tư đồng bộ. Thác cách trung tâm xã Vạn Xuân hơn 10km, trong đó có 4km xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách. Bên cạnh đó, xung quanh thác còn thiếu các dịch vụ phục vụ khách du lịch; nhiều hộ dân trong thôn Khằm muốn đầu tư để phát triển du lịch tại đây nhưng thiếu vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng...”, ông Cầm Bá Huyến, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân, cho biết.

Để thác Canh Mằng thu hút được đông đảo du khách, xã Vạn Xuân cần tập trung đẩy mạnh quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nói chung và vẻ đẹp của thác Canh Mằng nói riêng. Chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông; kêu gọi thu hút doanh nghiệp có tiềm lực để phát triển du lịch tại đây. Kết nối điểm du lịch sinh thái Canh Mằng với thác Thiên Thủy (hay còn gọi là thác Mù) - một quần thể gồm bốn thác nước nằm gối lên nhau dưới dãy núi Pù Ta Leo hùng vĩ. Tuyên truyền, vận động người dân học cách làm du lịch kết hợp gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để thu hút du khách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân sinh sống quanh thác Canh Mằng.

Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và sự nỗ lực của những hộ dân “đam mê” làm du lịch, tin rằng thời gian tới thác Canh Mằng trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng để du khách tìm thấy sự bình yên và khám phá bản sắc dân tộc Thái giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh.

Bài và ảnh: Thanh Hương