Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Về với xứ Thanh

Điểm đến xứ Thanh

Khám phá thác Canh Mằng

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thời gian gần đây, thác Canh Mằng, thôn Khằm (Vạn Xuân), thu hút nhiều khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch.

Khám phá thác Canh Mằng

Thời gian gần đây, thác Canh Mằng, thôn Khằm (Vạn Xuân), thu hút nhiều khách đến tham quan, trải nghiệm. Qua đó, góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế của địa phương, thu hút các nhà đầu tư phát triển du lịch.

Khám phá thác Canh Mằng

Thác Canh Mằng thu hút nhiều du khách đến khám phá, trải nghiệm.

Trong chuyến công tác tại xã Vạn Xuân gần đây, chúng tôi có dịp khám phá, trải nghiệm thác Canh Mằng. Đây là một trong những thác nước đẹp, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hữu tình của xã Vạn Xuân. Dòng nước từ cao đổ xuống, tung bọt trắng xóa tạo nên vẻ đẹp huyền ảo, làm đắm say lòng người. Thác Canh Mằng có nước quanh năm nhưng đẹp nhất là vào các tháng 6, 7, 8. Đến đây, vào những ngày hè được đắm mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh khiến du khách quên đi cái nóng bức, oi nồng. Với khung cảnh núi rừng, thác nước đẹp, thác Canh Mằng trở thành địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ trong và ngoài xã. Hằng năm, thác đón khoảng hơn 2.000 lượt khách đến khám phá, trải nghiệm.

Đến với thác Canh Mằng, ngoài được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, du khách còn được thưởng thức món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái nơi đây, như: xôi nếp, ốc đá xào, thịt trâu nướng lá lồm, cá suối, gà đồi nướng...

Anh Nguyễn Xuân Hùng, phường Hạc Thành – du khách từng đến tham quan, trải nghiệm tại thác Canh Mằng, cho biết: Đến với thác Canh Mằng tôi được hòa mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh; ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ; được thưởng thức các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái; con người nơi đây thân thiện, mến khách... Chuyến khám phá, trải nghiệm lần này cho tôi nhiều cảm giác thú vị, bổ ích.

“Mặc dù thác Canh Mằng đã thu hút được nhiều du khách đến trải nghiệm nhưng việc phát triển du lịch tại đây còn nhiều hạn chế, bởi giao thông chưa được đầu tư đồng bộ. Thác cách trung tâm xã Vạn Xuân hơn 10km, trong đó có 4km xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại của du khách. Bên cạnh đó, xung quanh thác còn thiếu các dịch vụ phục vụ khách du lịch; nhiều hộ dân trong thôn Khằm muốn đầu tư để phát triển du lịch tại đây nhưng thiếu vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng...”, ông Cầm Bá Huyến, Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân, cho biết.

Để thác Canh Mằng thu hút được đông đảo du khách, xã Vạn Xuân cần tập trung đẩy mạnh quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nói chung và vẻ đẹp của thác Canh Mằng nói riêng. Chú trọng xây dựng hạ tầng giao thông; kêu gọi thu hút doanh nghiệp có tiềm lực để phát triển du lịch tại đây. Kết nối điểm du lịch sinh thái Canh Mằng với thác Thiên Thủy (hay còn gọi là thác Mù) - một quần thể gồm bốn thác nước nằm gối lên nhau dưới dãy núi Pù Ta Leo hùng vĩ. Tuyên truyền, vận động người dân học cách làm du lịch kết hợp gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để thu hút du khách, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân sinh sống quanh thác Canh Mằng.

Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng và sự nỗ lực của những hộ dân “đam mê” làm du lịch, tin rằng thời gian tới thác Canh Mằng trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng để du khách tìm thấy sự bình yên và khám phá bản sắc dân tộc Thái giữa đại ngàn miền Tây xứ Thanh.

Bài và ảnh: Thanh Hương

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND #Trải nghiệm #Phát triển du lịch #Khám phá #Thiên nhiên hùng vĩ #miền Tây xứ Thanh #phường Hạc Thành #Tiềm năng lợi thế #Địa phương #giá trị văn hóa truyền thống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đất làng Quan Thành có đền thờ vua Đinh

Đất làng Quan Thành có đền thờ vua Đinh

Đất và người
(Baothanhhoa.vn) - Ở vùng quê thuần nông, làng Quan Thành, xã Thọ Phú, nơi có đền thờ vua Đinh (Tiên Hoàng), khách vãng lai qua lại vì tò mò, còn với người dân làng, họ tự hào vì hiếm có nơi nào trên đất xứ Thanh lại lập đền thờ phụng một vị anh hùng dân tộc - người...
Về vùng đất quý hương

Về vùng đất quý hương

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Hà Long là vùng đất quý hương, nơi phát tích của vương triều Nguyễn với 9 đời chúa, 13 đời vua. Tự hào là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Hà Long luôn quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích.
Phủ Cẩm: Điểm du lịch hấp dẫn

Phủ Cẩm: Điểm du lịch hấp dẫn

Du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Phủ Cẩm tọa lạc tại thôn Cẩm Trướng 2, xã Định Hòa. Thời gian qua, được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm và bà con Nhân dân, Phủ Cẩm được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của người dân địa phương và du khách.
Tống Sơn phát huy giá trị di tích

Tống Sơn phát huy giá trị di tích

Điểm đến xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Tống Sơn là xã có nhiều di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có một di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia. Vì vậy, công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đặc biệt quan tâm.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh