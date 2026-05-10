Khai trương Văn phòng Halotimes Thanh Hóa, mở rộng hệ sinh thái số khu vực miền Trung

Sáng 10/5, tại phường Hạc Thành, Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Halotimes tổ chức lễ khai trương Văn phòng Halotimes Thanh Hóa, đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung. Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; cùng đông đảo đối tác, khách hàng và doanh nghiệp trên địa bàn.

Halotimes là tập đoàn vận hành theo mô hình hệ sinh thái, tích hợp ba lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp văn hóa, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, cùng thương mại và kinh tế số nông nghiệp.

Ông Lê Văn Thương – Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Truyền thông Halotimes phát biểu tại sự kiện, bày tỏ mong muốn đưa Halotimes phát triển mạnh mẽ tại xứ Thanh.

Thời gian qua, Halotimes đã triển khai nhiều chương trình có ý nghĩa như “Mẹ Việt Nam, gia đình Việt Nam”, chương trình “1 triệu cuốn sách làm giàu cho nông dân Việt Nam”, đêm nhạc “Người con đạo hiếu”, đồng hành tổ chức Diễn đàn tri thức trẻ toàn cầu lần thứ VI, sản xuất chương trình truyền hình thực tế “Về quê làm giàu” phát sóng trên HTV7, thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng chỉ sau 2 tuần phát sóng đầu tiên.

Lãnh đạo Tập đoàn Halotimes công bố các nhân sự chủ chốt Văn phòng Halotimes Thanh Hóa.

Tại Thanh Hóa, Halotimes mong muốn trở thành cầu nối đưa các giá trị của kỷ nguyên số đến gần hơn với cộng đồng, doanh nghiệp và người dân địa phương; đồng thời triển khai các dự án trọng điểm như NES, VBAP, Làng Việt, từ đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, quảng bá văn hóa – du lịch và nâng cao năng lực số cho người dân.

Các đại biểu thực hiện kích hoạt màn hình LED để chính thức khởi động hành trình của Halotimes tại xứ Thanh.

Sự kiện cũng công bố quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng năng lực số cộng đồng và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trần Linh - Nguyễn Hợi