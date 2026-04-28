Khai mạc Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An

Tối 28/4, tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành đã long trọng tổ chức khai mạc “Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An (1961-2026)”.

Dự khai mạc có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, nguyên lãnh đạo thành phố Hội An (cũ); các phường thuộc thành phố Thanh Hóa (cũ); đoàn công tác các địa phương thuộc thành phố Hội An cũ (gồm các phường: Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp), cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần ôn lại chặng đường gắn bó, thủy chung giữa hai địa phương; đồng thời tăng cường giao lưu, quảng bá giá trị văn hóa, thúc đẩy hợp tác phát triển trong giai đoạn mới.

Mở đầu là chương trình nghệ thuật chào mừng đặc sắc, với các tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung ca ngợi quê hương, đất nước và tình đoàn kết gắn bó giữa Thanh Hóa - Quảng Nam. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa như “Chào sông Mã anh hùng”, trình diễn nghệ thuật Bài chòi, “Quê Thanh - miền đất tình người”, “Về với xứ Thanh”, “Nghĩa tình Thanh Hóa - Quảng Nam”... thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo đại biểu và Nhân dân.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Bá Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hạc Thành khẳng định: Việc tổ chức Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, tri ân những hy sinh, đóng góp to lớn của các thế hệ cha anh, mà còn là cơ hội để tiếp tục lan tỏa, giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa của hai vùng đất đến đông đảo Nhân dân và du khách. Từ đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa, các địa phương cùng nhau khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, bồi đắp tinh thần yêu quê hương, đất nước; đồng thời tiếp tục trao truyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau tài sản tinh thần vô giá mà cha ông đã dày công vun đắp.

Trong không khí phấn khởi, tự hào và thắm đượm nghĩa tình, các đồng chí lãnh đạo cùng đại biểu đã thực hiện nghi thức khai mạc Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa - Hội An, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 27/4 đến ngày 1/5/2026 tại Công viên Hội An, phường Hạc Thành.

Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An, nhiều hoạt động phong phú được tổ chức như trưng bày tranh, ảnh với chủ đề “Qua miền di sản - Từ xứ Thanh đến phố Hội”; trưng bày sách, báo với chủ đề về chặng đường 65 năm kết nghĩa; hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với không gian ẩm thực; các khu trưng bày tái hiện Thanh Hóa - Hội An xưa và nay.

Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu cộng đồng như biểu diễn võ thuật Vovinam, giao lưu cờ vua, trò chơi dân gian, chương trình văn nghệ quần chúng, các hoạt động thể thao cộng đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, đại biểu và Nhân dân tham quan không gian trưng bày giới thiệu, trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của hai địa phương.

Thông qua các hoạt động, Tuần Văn hóa góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân Thanh Hóa - Hội An; đồng thời quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển du lịch, văn hóa của địa phương đến với du khách.

Hoài Anh