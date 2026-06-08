Giữ lửa văn hóa từ những câu lạc bộ thôn, bản

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhiều mô hình câu lạc bộ, đội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở thôn, bản trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả hoạt động. Không chỉ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, các câu lạc bộ còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường khối đoàn kết và làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân.

Chương trình văn nghệ quần chúng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Diễn Hòa, xã Hợp Tiến.

Sau sáp nhập, cùng với việc quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, xã Hóa Quỳ đặc biệt chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Một trong những điểm nổi bật là việc duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ, đội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng. Hiện nay, cả 20/20 thôn trên địa bàn xã đều có đội bóng chuyền hơi và đội văn nghệ hoạt động thường xuyên. Nhiều mô hình duy trì nền nếp, thu hút đông đảo người dân tham gia như: Đồng Tâm, Thịnh Lạc, Liên Hiệp, Làng Gió. Từ những buổi sinh hoạt định kỳ, các đội văn nghệ không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân mà còn trở thành nơi gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Chiều muộn, nhà văn hóa thôn Đồng Tâm lại rộn ràng tiếng nhạc. Các thành viên câu lạc bộ văn nghệ trong sắc phục dân tộc tập trung luyện tập những điệu múa truyền thống của đồng bào Thái. Câu lạc bộ được thành lập năm 2025 trên cơ sở những hạt nhân nòng cốt của đội văn nghệ quần chúng thôn. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt thường xuyên, tham gia các ngày hội, sự kiện văn hóa của địa phương và phục vụ hoạt động du lịch tại thác Đồng Quan.

Bà Trương Thị Nguyệt, Chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết: “Câu lạc bộ hiện có 12 người. Điều vui nhất là ngày càng có nhiều người trẻ tham gia. Mỗi buổi tập luyện đã trở thành dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ, cùng nhau gìn giữ, tiếp nối và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc”.

Còn ông Hà Thanh Xuyến, Bí thư Chi bộ Đồng Tâm, cho biết: “Thông qua các buổi sinh hoạt, bà con có thêm cơ hội giao lưu, gắn kết, gìn giữ mối quan hệ tình làng, nghĩa xóm tốt đẹp, đồng thời góp phần gìn giữ và giới thiệu bản sắc văn hóa dân tộc”.

Không chỉ ở các xã miền núi, nơi những câu lạc bộ, đội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, tại nhiều địa phương khu vực đồng bằng và ven biển, các mô hình này cũng đang phát huy hiệu quả tích cực. Từ câu lạc bộ/đội dân vũ, văn nghệ quần chúng đến các câu lạc bộ/đội thể thao, liên thế hệ tự giúp nhau..., mỗi mô hình đều trở thành điểm hẹn quen thuộc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Xã Hợp Tiến là một trong những địa phương như vậy. Với 35 thôn trên địa bàn, nhiều loại hình câu lạc bộ được duy trì hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia. Như tại thôn Diễn Hòa, sáng sớm và chiều muộn, sân nhà văn hóa luôn nhộn nhịp người dân tham gia luyện tập thể thao, dân vũ. Điều đáng ghi nhận là hầu hết các câu lạc bộ, đội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở đây đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện và được duy trì bằng nguồn xã hội hóa.

Ông Nguyễn Văn Phan, bí thư chi bộ, trưởng thôn cho biết: “Các câu lạc bộ đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống cộng đồng. Không chỉ thu hút người dân tham gia sôi nổi, các câu lạc bộ còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư. Thông qua các buổi sinh hoạt, nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyên truyền, phổ biến đến người dân một cách gần gũi, dễ tiếp nhận. Các thành viên câu lạc bộ cũng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, XDNTM, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn”.

Từ thực tế có thể thấy, các câu lạc bộ ở cơ sở đang phát huy hiệu quả thiết thực. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 3.500 đội, câu lạc bộ thể dục - thể thao và hơn 4.600 câu lạc bộ, đội văn hóa - văn nghệ. Đây không chỉ là những sân chơi đáp ứng nhu cầu giao lưu, rèn luyện của người dân mà còn là lực lượng nòng cốt trong tổ chức các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư.

Bà Trịnh Thị Minh, Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể thao ở cơ sở đang phát huy vai trò quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa. Không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, nhiều câu lạc bộ còn góp phần bảo tồn các loại hình văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và giữ gìn giá trị văn hóa địa phương. Thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, nhiều giá trị văn hóa được trao truyền giữa các thế hệ, tạo sức sống bền vững cho phong trào văn hóa ở cơ sở”.

Dù các câu lạc bộ, đội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao thôn, bản vẫn còn những khó khăn về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất. Song bằng sự tâm huyết của người dân và sự quan tâm của các ngành, địa phương, các câu lạc bộ, đội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở thôn, bản vẫn đang góp phần giữ gìn giá trị văn hóa địa phương và gắn kết cộng đồng.

Bài và ảnh: Thùy Linh