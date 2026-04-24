Khai mạc Tuần lễ Du lịch thác Mây năm 2026

Sáng 24/4, tại khu vực Thác Mây - Trung tâm Văn hóa thể thao thôn Đăng Thượng, xã Thạch Quảng, UBND xã Thạch Quảng tổ chức khai mạc Tuần lễ Du lịch Thác Mây năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng đông đảo Nhân dân, du khách.

Tuần lễ Du lịch Thác Mây năm 2026 diễn ra trong 5 ngày, từ 22 đến 26/4, với chủ đề “Thác Mây - chung một điểm đến”. Đây là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của địa phương, đặc biệt là danh thắng Thác Mây - điểm du lịch đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận.

Ngay sau lễ khai mạc, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thác Mây - Nàng thơ giữa đại ngàn” đã mang đến không khí sôi động với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn và lực lượng văn nghệ quần chúng.

Trong khuôn khổ tuần lễ, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc được tổ chức, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Nổi bật là các giải thi đấu thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, ném còn, đánh mảng, bịt mắt bắt vịt...

Lãnh đạo xã Thạch Quảng đánh trống khai mạc Tuần lễ Du lịch Thác Mây năm 2026.

Bên cạnh đó, liên hoan nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của 23 thôn, khu dân cư tạo nên không gian giao lưu văn hóa sôi nổi, đậm đà bản sắc dân tộc Mường.

20 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm cho Nhân dân và du khách.

Đây là năm đầu tiên xã Thạch Quảng tổ chức khai mạc Tuần lễ Du lịch Thác Mây sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, đánh dấu bước chuyển mới trong công tác quản lý, khai thác và phát huy tiềm năng du lịch trên địa bàn.

Việc tổ chức tuần lễ không chỉ tiếp tục quảng bá hình ảnh danh thắng Thác Mây, mà còn góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường. Đây cũng là dịp để địa phương từng bước phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống người dân.

Hương Quỳnh