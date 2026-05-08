Khai mạc Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026

Nhân kỷ niệm 704 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu (23/3 năm Nhâm Tuất 1322 - 23/3 năm Bính Ngọ 2026), sáng 8/5, tại Đền thờ Lê Văn Hưu, UBND xã Thiệu Trung long trọng tổ chức Lễ hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm 2026.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tại lễ hội.

Dự lễ hội có các đồng chí: Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đông đảo Nhân dân địa phương.

Lê Văn Hưu sinh năm 1230, ở làng Phủ Lý (nay thuộc xã Thiệu Trung, tỉnh Thanh Hóa). Thuở nhỏ, ông nổi tiếng là người thông minh, học giỏi, đỗ Bảng nhãn khoa thi năm Đinh Mùi (1247) đời Vua Trần Thái Tông. Đây là khoa thi đầu tiên trong lịch sử nước ta lấy danh vị Tam khôi.

Đại diện lãnh đạo xã Thiệu Trung đánh trống khai mạc lễ hội.

Lê Văn Hưu được biết đến là người có học vấn uyên thâm, đức độ hơn người, được vào cung theo lệnh của Vua Trần Thái Tông, giảng sách cho Hoàng tử Quang Khải, là bậc vương công toàn tài. Ông từng được giao nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Trần.

Đông đảo Nhân dân tham dự lễ hội.

Lê Văn Hưu còn là nhà sử học lỗi lạc đầu tiên của đất nước, nhà giáo, nhà chính trị, quân sự, nhà văn hóa. Ông đã biên soạn, hoàn thiện bộ quốc sử có tên “Đại Việt sử ký” gồm 30 quyển, được Vua Trần Thánh Tông khen ngợi. Tác phẩm được đánh giá là bộ quốc sử ghi dấu mốc quan trọng đầu tiên cho nền sử học nước nhà.

Bằng tài năng, đức độ hơn người, Lê Văn Hưu đã ghi tên mình vào “bảng vàng” Danh nhân văn hoá Việt Nam, trở thành niềm tự hào của mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa Thiệu Trung nói riêng và Thanh Hóa nói chung.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ làng nghề truyền thống, OCOP và văn hóa.

Lê hội Đền thờ Lê Văn Hưu năm nay diễn ra từ ngày 8 đến 10/5 (tức từ ngày 22 đến 24/3 năm Bính Ngọ), với các nghi thức mở cửa đền, lễ mộc dục, rước kiệu, rước biểu tượng sách Đại Việt sử ký, khai bút, dâng hương, tế cáo chính lễ, trình tấu chúc văn, tế tạ.

Phần hội gồm hội chợ làng nghề truyền thống, OCOP và văn hóa; chương trình nghệ thuật quần chúng, hoạt động thể thao, trò chơi truyền thống, trải nghiệm nghề đúc đồng Trà Đông; gặp mặt đại biểu, đồng hương Thiệu Trung và công bố Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lê Văn Hưu.

Lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Nhà sử học Lê Văn Hưu, mà còn là dịp giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa quê hương.

Khắc Công