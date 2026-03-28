Khai mạc Lễ hội Bút Nghiên năm 2026

Sáng 28/3, UBND xã Hoằng Lộc đã long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Bút Nghiên năm 2026. Lễ hội thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Tưng bừng màn trống khai hội.

Hoằng Lộc từ lâu được biết đến là vùng đất hiếu học, giàu truyền thống khoa bảng của tỉnh Thanh Hóa. Từ xa xưa, các bậc tiền nhân của quê hương luôn coi trọng việc học hành, xem tri thức là con đường để lập thân, lập nghiệp và phụng sự đất nước. Qua nhiều thế hệ, truyền thống hiếu học ấy đã trở thành niềm tự hào của nhân dân xã nhà.

Chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, du khách.

Lễ hội Bút Nghiên chính là sự tiếp nối và tôn vinh truyền thống tốt đẹp ấy, đồng thời là sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của xã Hoằng Lộc, được gìn giữ qua nhiều thế hệ, gắn với truyền thống hiếu học, khoa bảng của quê hương. Việc tổ chức lễ hội nhằm tri ân các bậc tiền nhân, tôn vinh đạo học và còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần học tập, ý chí vươn lên trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đồng chí Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoằng Lộc đánh trống khai hội.

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục của xã Hoằng Lộc đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; phong trào khuyến học, khuyến tài ngày càng lan tỏa sâu rộng. Đặc biệt, xã đang tích cực triển khai thực hiện phong trào “Người Hoằng Lộc làm việc tốt - nói lời hay - sống nghĩa tình”. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà đang từng bước trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống của mỗi người dân. Tinh thần đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nơi mỗi học sinh không chỉ học tốt mà còn rèn luyện đạo đức, nhân cách và ý thức trách nhiệm đối với gia đình, quê hương và xã hội.

Lễ cáo yết được tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Lễ hội bắt đầu bằng nghi thức Lễ cáo yết dâng hương 12 vị đại khoa tại Di tích lịch sử văn hóa Bảng Môn Đình, được tổ chức trang nghiêm, thành kính.

Các đại biểu dâng hương tại Di tích lịch sử văn hóa Bảng Môn Đình.

Tiếp đó các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã góp phần hun đúc truyền thống hiếu học của quê hương.

Video: Lễ cáo yết tại Di tích lịch sử văn hóa Bảng Môn Đình.

Tại buổi lễ, Hội Khuyến học tỉnh và đại diện các nhà tài trợ đã trao kinh phí hỗ trợ Quỹ khuyến học xã. Qua đó góp phần tiếp thêm nguồn lực cho công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương.

Đại diện nhà tài trợ trao kinh phí hỗ trợ Quỹ khuyến học xã Hoằng Lộc.

Trong khuôn khổ Lễ hội Bút Nghiên năm nay (ngày 28 - 29/3) sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như: Thi thuyết minh du lịch về các di tích trên địa bàn xã Hoằng Lộc; giao lưu bóng chuyền hơi; văn nghệ quần chúng; thi bé khỏe - bé thông minh... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của Nhân dân, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản, quảng bá hình ảnh quê hương Hoằng Lộc đến với bạn bè, du khách gần xa. Thông qua lễ hội, truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa tiếp tục được khơi dậy, trở thành động lực quan trọng trong xây dựng và phát triển quê hương trong giai đoạn mới.

Hoài Anh