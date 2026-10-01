Cristiano Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển Bồ Đào Nha; Tuyển thủ Việt Nam sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì lý do gia đình

Lịch thi đấu ASIAD 20 ngày 1/10: Kỳ vọng từ bắn súng, e-sports và loạt môn trọng điểm; Xác định trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Nhật Bản; Pep Guardiola lên tiếng mạnh mẽ, ủng hộ tuyệt đối Man City giữa khủng hoảng... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (1/10).

Lịch thi đấu ASIAD 20 ngày 1/10: Kỳ vọng từ bắn súng, e-sports và loạt môn trọng điểm

Trong ngày thi đấu 1/10 tại ASIAD 2026, Đoàn Thể thao Việt Nam (tạm đứng thứ 20 với 2 HCV, 1 HCB và 18 HCĐ) tiếp tục bước vào lịch trình tranh tài dày đặc. Chiến thắng và tấm vé chung kết lịch sử của võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm là động lực lớn cho toàn đoàn.

Các VĐV cầu mây Việt Nam trong trận gặp Thái Lan tại vòng bảng nội dung 4 nữ ASIAD 2026. Ảnh: Quý Lượng

Tâm điểm chú ý dồn vào đội tuyển bắn súng với nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh của Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành và Vũ Tiến Nam (chung kết lúc 13h30). Bên cạnh đó, đội tuyển thể thao điện tử (Liên Minh Huyền Thoại)bước vào bán kết gặp Đài Loan (Trung Quốc) từ 7h.

Các vận động viên Việt Nam cũng đồng loạt ra quân ở nhiều bộ môn khác như cầu mây (gặp Ấn Độ và Philippines), jujitsu, taekwondo, vật, bắn cung, golf vòng hai và trận đấu phân thứ hạng của đội tuyển bóng chuyền nam gặp Uzbekistan.

Tuyển thủ Việt Nam sớm chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 vì lý do gia đình

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục đón nhận tin không vui về lực lượng khi tiền đạo Phạm Gia Hưng phải chính thức nói lời chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 để trở về nước do mẹ lâm trọng bệnh. VFF đã tạo mọi điều kiện tối đa để chân sút này kịp thời về bên gia đình.

Phạm Gia Hưng chia tay FIFA ASEAN Cup 2026 để trở về nước vì lý do gia đình. Ảnh: VFF

Sự vắng mặt bất ngờ của Gia Hưng giáng một đòn mạnh vào hàng công vốn đã sứt mẻ nghiêm trọng sau chấn thương của “vua phá lưới” Nguyễn Xuân Son.

Hiện tại, quân số của tuyển Việt Nam chỉ còn lại 21 cầu thủ, buộc HLV Kim Sang-sik phải đau đầu xoay xở nhân sự. Giữa “bão” khủng hoảng, thầy trò chiến lược gia người Hàn Quốc cần xốc lại tinh thần, quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu quyết định gặp Pakistan vào ngày 2/10 tới.

Xác định trận chung kết bóng đá nam ASIAD 2026: U23 Hàn Quốc đối đầu U23 Nhật Bản

Vòng bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã khép lại với những kịch bản hấp dẫn, chính thức xác định trận chung kết tranh huy chương vàng diễn ra giữa U23 Hàn Quốc và chủ nhà U23 Nhật Bản.

U23 Hàn Quốc đánh bại U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1 ở trận bán kết. Ảnh: Newsis

Ở trận bán kết đầu tiên, U23 Hàn Quốc đã lội ngược dòng ấn tượng để vượt qua U23 Trung Quốc với tỷ số 2-1 nhờ các pha lập công của Lee Young-jun và Bae Jun-ho. Trong khi đó, U23 Nhật Bản phải trải qua 120 phút bất phân thắng bại (hòa 1-1) trước khi vượt qua U23 Uzbekistan với tỷ số nghẹt thở 9-8 trong loạt sút luân lưu may rủi.

Trận chung kết trong mơ giữa hai đội tuyển hàng đầu châu lục sẽ diễn ra vào lúc 17h30 ngày 3/10 tới trên sân vận động Toyota.

Cristiano Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Ngày 30/9, Cristiano Ronaldo chính thức rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, ngay trước thềm trận đấu gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Quyết định này được đưa ra sau khi siêu sao 41 tuổi phải ngồi dự bị trọn vẹn trận gặp Na Uy hôm 27/9, làm bùng lên những đồn đoán về rạn nứt nội bộ.

Ronaldo dự bị trong trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy ở Nations League ngày 27/9/2026. Ảnh: AP

Dù HLV Jorge Jesus đã lên tiếng phủ nhận xung đột và khẳng định đây chỉ là quyết định chuyên môn, cùng sự can thiệp trực tiếp từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Ronaldo vẫn quyết định ra đi.

Trên trang cá nhân, anh tuyên bố sẽ sớm tiết lộ sự thật với người hâm mộ, khiến tương lai sự nghiệp quốc tế của anh tiếp tục bỏ ngỏ.

Pep Guardiola lên tiếng mạnh mẽ, ủng hộ tuyệt đối Man City giữa khủng hoảng

Giữa lúc Man City đối diện kết luận vi phạm 114/115 cáo buộc tài chính, cựu HLV Pep Guardiola đã chính thức lên tiếng thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối dành cho đội bóng cũ.

Pep Guardiola tuyên bố đã, đang và sẽ luôn ở phía sau CLB cũng như cùng mọi người vượt qua khó khăn. Ảnh: Transfer News Live

Thông qua mạng xã hội, chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định ông sẽ luôn đứng về phía ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ toàn cầu, đồng thời cam kết tập thể sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trước đó, cựu tiền vệ Rodri cũng bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự vô tội của “The Citizens” và bảo vệ những danh hiệu lịch sử đội bóng từng giành được.

HS