Thủ môn Lê Giang Patrik bỏ ngỏ khả năng bắt chính trước Pakistan; Bồ Đào Nha thắng Đan Mạch trong ngày vắng Ronaldo

Nguyễn Thị Tâm tranh Huy chương Vàng lịch sử với võ sĩ Trung Quốc tại Asiad 20; Xác định cặp đấu chung kết FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đại chiến Thái Lan... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (2/10).

Lịch thi đấu Asiad 20 ngày 2/10: Nguyễn Thị Tâm tranh HCV lịch sử với võ sĩ Trung Quốc

Ngày thi đấu 2/10 tại Asiad 20 chứng kiến tâm điểm dồn vào “tay đấm thép” Nguyễn Thị Tâm khi cô bước vào trận chung kết lịch sử hạng 51kg môn quyền anh gặp Wu Yu (Trung Quốc) - đương kim vô địch Olympic - lúc 11h. Đây là cột mốc lần đầu tiên quyền anh Việt Nam có đại diện góp mặt ở trận tranh HCV châu lục.

Bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng vào đội tuyển cầu mây 4 người (nam và nữ) bước vào các trận đấu quan trọng nhằm mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Ngoài ra, các vận động viên ở các bộ môn vật (Đỗ Ngọc Linh), taekwondo và jujitsu cũng đồng loạt ra quân, hướng tới những kết quả khởi sắc trong ngày.

Tuyển Việt Nam - Pakistan: Quyết thắng để hướng tới trận tranh hạng ba

Vào lúc 16h chiều nay, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta). Dù đã hết cơ hội vào chung kết sau thất bại trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm để hướng tới trận tranh hạng ba và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Một số cầu thủ Việt kiều có thể bị thay thế ở trận đấu sắp diễn ra. Ảnh: VFF

Bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, Pakistan là cơ hội để tuyển Việt Nam thử nghiệm nhân sự, khắc phục hạn chế sau bão chấn thương và khủng hoảng lực lượng.

HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đã phân tích kỹ đối thủ và sẵn sàng ra sân với tinh thần cao nhất, vượt qua nỗi buồn thua trận để khép lại vòng bảng bằng một chiến thắng thuyết phục.

Thủ môn Lê Giang Patrik bỏ ngỏ khả năng bắt chính trước Pakistan

Trong buổi tập chiều 1/10 tại Jakarta chuẩn bị cho trận gặp Pakistan, thủ môn Lê Giang Patrik vẫn nén đau tập luyện dù gặp vấn đề ở khuỷu tay sau pha va chạm với cột dọc trong trận gặp Thái Lan.

HLV thủ môn Lee Won-jae (trái) và bác sĩ đội tuyển Việt Nam sẽ đánh giá tình trạng của Lê Giang Patrik rồi trao đổi với HLV Kim Sang-sik. Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Khả năng ra sân của thủ thành CLB Công an TP HCM hiện vẫn bỏ ngỏ. HLV thủ môn Lee Won-jae cùng đội ngũ y tế sẽ kiểm tra kỹ lưỡng thể trạng để đưa ra tư vấn cuối cùng cho HLV Kim Sang-sik.

Nếu Patrik không kịp bình phục, thủ trẻ Trần Trung Kiên sẽ là phương án thay thế trong trận đấu diễn ra lúc 16h ngày 2/10.

Xác định cặp đấu chung kết FIFA ASEAN Cup 2026: Indonesia đại chiến Thái Lan

Lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 chứng kiến kịch bản kịch tính khi Indonesia đè bẹp Bangladesh 9-2, còn Malaysia thắng đậm Singapore 6-0. Dù có cùng 7 điểm và hiệu số +9, Indonesia giành ngôi đầu bảng và đoạt vé vào chung kết nhờ hơn số bàn thắng ghi được, nơi họ sẽ đối đầu Thái Lan.

Tuyển Việt Nam (áo trắng) mất vé chung kết vì thua Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Trong khi đó, Malaysia xếp nhì bảng và chờ đối thủ ở trận tranh hạng ba. Về phía tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bước vào trận đấu cuối cùng gặp Pakistan vào chiều nay để bảo vệ vị trí nhì bảng B, qua đó giành quyền đối đầu Malaysia.

Theo lịch, trận tranh hạng ba và chung kết sẽ diễn ra vào ngày 5/10 tới.

Loạt trận UEFA Nations League rạng sáng 2/10: Bồ Đào Nha và Đức thắng lớn, Hà Lan thoát hiểm ngoạn mục

Loạt trận UEFA Nations League rạng sáng 2/10 chứng kiến nhiều diễn biến hấp dẫn tại các bảng đấu.

Bồ Đào Nha thắng dễ Đan Mạch trên sân khách. Ảnh: Reuters

Không có Cristiano Ronaldo trong đội hình, Bồ Đào Nha dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Jesus vẫn xuất sắc đánh bại Đan Mạch 4-2 đầy thuyết phục, với sự tỏa sáng của Goncalo Ramos, Bruno Fernandes và Joao Felix.

ĐT Đức giành chiến thắng đầu tiên dưới thời HLV Jurgen Klopp. Ảnh: GFT

Trong khi đó, tuyển Đức cuối cùng cũng tìm lại niềm vui chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Jurgen Klopp khi vượt qua Serbia 2-0 nhờ các pha lập công của Tom Bischof và Florian Wirtz.

Ngược lại, Na Uy của Erling Haaland gây thất vọng lớn khi để thua ngược Xứ Wales 1-2 trong thế trận mất người do thẻ đỏ của Heggem.

Thầy trò Xavi nhọc nhằn chia điểm trên sân của Hy Lạp. Ảnh: Reuters

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Hà Lan dưới triều đại tân HLV Xavi đã thoát hiểm ngoạn mục trên sân Hy Lạp. Dù bị dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, “Cơn lốc màu da cam” kiên cường san bằng tỷ số 2-2 nhờ pha đánh đầu của Virgil van Dijk và cú vô-lê của Tijjani Reijnders ở phút 89, qua đó duy trì mạch trận bất bại tại giải năm nay.

HS