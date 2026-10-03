Cầu mây nữ Việt Nam quyết tranh HCV Asiad 2026; Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nỗ lực giảng hòa, mong Cristiano Ronaldo trở lại

Tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2, vào tranh hạng ba nhưng lo âu vì bão chấn thương; Tuyển Thái Lan thua sốc Philippines ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026; Tuyển Pháp đứt mạch thắng dưới thời HLV Zidane sau trận hòa Italy... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (3/10).

Tuyển Việt Nam thắng Pakistan 4-2, vào tranh hạng ba nhưng lo âu vì bão chấn thương

Sau chiến thắng ngược dòng 4-2 trước Pakistan, đội tuyển Việt Nam chính thức giành quyền bước vào trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia vào ngày 5/10.

Kết quả này cũng giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik được cộng thêm 1,80 điểm, giữ vững vị trí 99 thế giới và đứng thứ hai khu vực Đông Nam Á.

Việt Anh (20) trong trận đấu với Pakistan. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, niềm vui trọn vẹn bị ảnh hưởng bởi tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Đỗ Hoàng Hên dính chấn thương bắp đùi trong trận, đối mặt nguy cơ lớn vắng mặt ở trận tranh hạng ba sắp tới.

Sự cố này khiến bài toán nhân sự của đội tuyển thêm phần nan giải, trong bối cảnh họ đã mất các trụ cột như Nguyễn Xuân Son và Phạm Gia Hưng trước đó.

Cầu mây nữ Việt Nam quyết đấu Thái Lan tranh HCV Asiad 2026

Sáng nay (3/10), đội tuyển cầu mây nữ 4 người Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết Asiad 2026 đầy kịch tính với đại kình địch Thái Lan tại Nagoya (Nhật Bản). Ở bán kết, thầy trò HLV Trần Thị Vui đã xuất sắc vượt qua chủ nhà Nhật Bản 2-0, trong khi Thái Lan cũng vượt qua Indonesia với tỷ số tương tự.

Các cô gái Việt Nam quyết tâm bảo vệ thành công tấm HCV Asiad 2026.

Dù từng đánh bại đối thủ 2-0 ở vòng bảng và đang là đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ sự tập trung cao độ, rút kinh nghiệm từ thất bại tại King’s Cup 2026. Với phong độ ổn định và tinh thần thi đấu kiên cường, các cô gái Việt Nam quyết tâm nỗ lực hết mình để bảo vệ thành công tấm HCV danh giá cho thể thao nước nhà.

Tuyển Thái Lan thua sốc Philippines ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều tối 2/10, dù đã chắc suất đi tiếp, tuyển Thái Lan vẫn nhận thất bại 1-2 trước Philippines ở lượt cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Philippines có chiến thắng trước Thái Lan.

Ra sân với đội hình nhiều cầu thủ dự bị, “Voi chiến” gặp nhiều khó khăn trước lối chơi quyết tâm của đối thủ. Dù Iklas gỡ hòa ở đầu hiệp hai, cú đúp của Kristensen đã ấn định chiến thắng cho Philippines.

Thất bại này không ảnh hưởng đến ngôi đầu bảng của Thái Lan, giúp họ bảo toàn lực lượng hướng tới trận chung kết gặp Indonesia.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nỗ lực giảng hòa, mong Cristiano Ronaldo trở lại

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang tích cực tìm cách cứu vãn mối quan hệ với Cristiano Ronaldo sau sự việc siêu sao 41 tuổi bất ngờ rời trại tập trung đội tuyển. Nguyên nhân xuất phát từ việc Ronaldo phẫn nộ vì HLV trưởng Jorge Jesus nuốt lời hứa cho ra sân ở trận gặp Na Uy.

Ronaldo gây ra nhiều tranh cãi.

Nhận thức được tầm vóc lịch sử của CR7, các quan chức FPF hy vọng tổ chức một buổi gặp mặt giữa các bên, bao gồm cả HLV Jorge Jesus, nhằm giải quyết dứt điểm bất đồng.

Lãnh đạo liên đoàn khẳng định Ronaldo hoàn toàn xứng đáng nhận được sự tôn trọng cho sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình, tránh để mọi thứ khép lại bằng những tranh cãi đáng tiếc.

Tuyển Pháp đứt mạch thắng dưới thời HLV Zidane sau trận hòa Italy

Rạng sáng 3/10, tuyển Pháp bị Italy cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà tại UEFA Nations League, qua đó đứt chuỗi trận toàn thắng dưới triều đại HLV Zinedine Zidane.

Tuyển Pháp bị cầm hòa trên sân nhà. Ảnh: X

Dù thiếu vắng Kylian Mbappe, “Gà trống Gaulois” vượt lên dẫn trước ở phút 55 nhờ siêu phẩm sút xa của Michael Olise. Tuy nhiên, sai lầm hàng thủ đã tạo điều kiện để Alessandro Bastoni gỡ hòa cho đội khách ở phút 68. Khó khăn chồng chất khi trung vệ Dayot Upamecano nhận thẻ đỏ ở cuối trận.

Bảo toàn được tỷ số nhờ những pha cứu thua xuất sắc từ Donnarumma và sự kiên cường của đối thủ, thầy trò Zidane tiếp tục giữ ngôi đầu bảng A và chuẩn bị tái đấu Bỉ vào ngày 6/10.

HS