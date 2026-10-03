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Giải Pickleball Hiệp hội Doanh nghiệp xã Nông Cống năm 2026

Duy Tính
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(Baothanhhoa.vn) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), sáng 3/10, UBND xã Nông Cống phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp xã tổ chức khai mạc Giải Pickleball lần thứ I, năm 2026.

Giải Pickleball Hiệp hội Doanh nghiệp xã Nông Cống năm 2026

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), sáng 3/10, UBND xã Nông Cống phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp xã tổ chức khai mạc Giải Pickleball lần thứ I, năm 2026.

Giải Pickleball Hiệp hội Doanh nghiệp xã Nông Cống năm 2026

Giải đấu có sự tham gia của 32 đôi nam và 12 đôi nam nữ.

Tham dự giải có gần 100 vận động viên, tranh tài ở ở 2 nội dung: đôi nam và đôi nam nữ.

Ngay sau lễ khai mạc, các cặp vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Giải Pickleball Hiệp hội Doanh nghiệp xã Nông Cống năm 2026

Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi thể thao lành mạnh, góp phần rèn luyện sức khỏe, tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa cán bộ, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Duy Tính

Từ khóa:

#Hiệp hội Doanh nghiệp #Ngày doanh nhân Việt Nam #Nông Cống #Pickleball #Cộng đồng doanh nghiệp #Khai mạc #Tay vợt #Vận động viên #Thể thao #Kỷ niệm

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