Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo điều kiện học tập trước thềm năm học mới

Ngành giáo dục và các địa phương tập trung huy động lực lượng, bố trí nguồn lực để thực hiện vệ sinh trường lớp học, khắc phục các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão và mưa lũ; bảo đảm tất cả học sinh được đến trường và cơ sở giáo dục đào tạo khang trang, sạch đẹp khi vào năm học mới 2025-2026.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh trước thềm năm học mới.

Ngày 20/8/2025, UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Công văn số 13830/UBND-NNMT về việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, và chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai trong thời gian tới.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hoá, bão số 3 năm 2025 và mưa lũ đã làm 195 ngôi nhà và 9 điểm trường bị ảnh hưởng; 13.419 ha lúa, 2.544 ha hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 4.967 ha diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; một số công trình đê điều, thuỷ lợi, giao thông bị sạt lở, hư hỏng... Ước tính giá trị thiệt hại khoảng 382 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, không có chỗ ở; bảo đảm tất cả học sinh phải được đến trường đúng dịp khai giảng.

Trong đó, đối với giáo dục, tập trung huy động lực lượng, bố trí nguồn lực để thực hiện vệ sinh trường lớp học, khắc phục các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa, bảo đảm tất cả học sinh được đến trường và cơ sở giáo dục đào tạo phải khang trang, sạch đẹp khi vào năm học mới, hoàn thành trong tháng 8/2025. Phát huy tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên cho cán bộ, giáo viên và học trò, tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu năm học mới.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và đơn vị chức năng nắm chắc tình hình về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, nhất là tại các cơ sở giáo dục ở các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai vừa qua; chủ động xử lý đề xuất hỗ trợ của các địa phương theo thẩm quyền, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để bảo đảm học sinh trở lại học bình thường ngay khi vào năm học mới, hoàn thành trong tháng 8/2025.

Trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực được giao quản lý, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn diện các công trình hạ tầng thiết yếu để có kế hoạch xây dựng, sửa chữa, nâng cấp bảo đảm an toàn, ổn định lâu dài; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 để thực hiện.

Xem toàn văn Công văn tại đây.

Linh Hương