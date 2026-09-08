Kết nối phát triển sản phẩm du lịch giữa TP.HCM với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ

Chiều 8/9, tại Nghệ An, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ”. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Hội nghị tổng kết triển khai Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Toàn cảnh tọa đàm.

Tọa đàm quy tụ đại diện cơ quan quản lý du lịch, Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị quản lý điểm đến và cung ứng dịch vụ của TP. Huế, các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Trị.

Đây là dịp để các bên giới thiệu sản phẩm mới, chia sẻ kinh nghiệm khai thác thị trường và tìm kiếm cơ hội hình thành những hành trình liên vùng hấp dẫn hơn.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa phát biểu khai mạc tọa đàm.

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh Lê Trương Hiền Hòa cho rằng, liên kết giữa các địa phương không chỉ giúp tối ưu chuỗi cung ứng, nâng chất lượng dịch vụ, mà còn mở ra cơ hội biến nguồn tài nguyên đa dạng thành những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về vai trò của hiệp hội và doanh nghiệp trong xây dựng, kết nối sản phẩm; mở rộng thị trường giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc, Bắc Trung Bộ; đồng thời tìm giải pháp liên kết hệ sinh thái dịch vụ để thu hút dòng khách từ phía Nam.

Trong bối cảnh nhu cầu du lịch ngày càng đa dạng, việc kết nối nhiều điểm đến trong một hành trình được đánh giá là hướng đi quan trọng nhằm nâng sức cạnh tranh, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm cho du khách.

Đại diện Sở Văn hóa thể thao & Du lịch tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu dự tọa đàm.

Từ năm 2023 đến nay, nhiều doanh nghiệp lữ hành TP. Hồ Chí Minh đã chủ động khai thác các tuyến du lịch về nguồn, văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng và các hành trình liên tỉnh.

Đặc biệt, trước thềm tọa đàm, chương trình famtrip đã đưa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh khảo sát, trải nghiệm sản phẩm tại Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Puluong Eco Garden Đỗ Đức Mạnh giới thiệu các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Thanh Hóa.

Qua khảo sát thực tế, doanh nghiệp có thêm cơ sở đánh giá khả năng khai thác, hoàn thiện tour, kết nối dịch vụ và đưa những sản phẩm phù hợp vào thị trường TP. Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam.

Việc tăng cường liên kết được kỳ vọng không chỉ tạo thêm lựa chọn cho du khách mà còn mở rộng dòng khách hai chiều, kết nối thị trường phía Nam với hệ thống điểm đến giàu giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội các địa phương.

Đoàn khảo sát chương trình famtrip khảo sát, trải nghiệm điểm đến và sản phẩm tại LAMORI Resort & Spa

Thanh Hóa.

Trước thềm tọa đàm, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình famtrip, đưa các doanh nghiệp lữ hành thành phố trực tiếp khảo sát, trải nghiệm điểm đến và sản phẩm tại Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Hoạt động khảo sát thực tế là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá khả năng khai thác, hoàn thiện chương trình tour, kết nối dịch vụ và nghiên cứu đưa các sản phẩm phù hợp vào thị trường TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Phạm Bằng (CTV)