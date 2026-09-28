Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Hoằng Sơn và phường Tân Dân

Ngày 28/9, Tổ đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Trung tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an); Lê Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế đã tiếp xúc cử tri xã Hoằng Sơn và phường Tân Dân trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hoằng Sơn.

Dự buổi tiếp xúc có đồng chí Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Theo đó, kỳ họp thứ 2 sẽ khai mạc vào ngày 17/10/2026 và bế mạc vào ngày 20/11/2026. Kỳ họp tiến hành thành 2 đợt, dự kiến xem xét, thông qua 45 dự án luật, nghị quyết; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, cử tri xã Hoằng Sơn nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Cử tri đề nghị bộ, ngành liên quan sớm bố trí nguồn vốn đầu tư, tu sửa, nâng cấp tuyến đê tả sông Lạch Trường dài 7,2km qua địa bàn xã nhằm bảo đảm an toàn giao thông và mỗi khi có lũ, lụt. Nghiên cứu đầu tư xây dựng trạm bơm tiêu úng tại khu vực sông Cẩm Lũ, giải quyết tình trạng ngập úng ở vùng “rốn nước” Hoằng Sơn vốn diễn biến ngày càng phức tạp trong mùa mưa, lũ.

Cử tri xã Hoằng Sơn phát biểu ý kiến.

Đối với lĩnh vực đất đai, đề nghị nghiên cứu phân loại đất công ích theo diện tích, giá trị, vị trí và điều kiện khai thác thực tế. Về xác định giá cho thuê đối với nhà, đất dôi dư cần phân vùng, phân loại theo điều kiện kinh tế - xã hội và mặt bằng giá thuê thực tế của từng địa phương, cho phép áp dụng hệ số điều chỉnh phù hợp với khả năng khai thác thực tế của tài sản.

Đối với lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận viên chức ngành giáo dục cho cấp xã thực hiện; sớm ban hành văn bản hướng dẫn xếp hạng trường học để cấp xã có cơ sở tính hưởng phụ cấp đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng sau khi sắp xếp trường học. Đẩy mạnh việc thống nhất, liên thông từ Trung ương đến địa phương các phần mềm quản lý giáo dục, giảm báo cáo, hồ sơ trùng lặp, tạo điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên có nhiều thời gian hơn cho công tác chuyên môn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Tân Dân.

Tại phường Tân Dân, cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện cơ chế thống nhất đối với đất có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980; xác định lại diện tích đất ở đối với các hộ đã được cấp GCNQSDĐ từ những năm 1994, 1995 trên cơ sở tổng hợp hồ sơ lịch sử.

Nghiên cứu nâng cao chất lượng chính sách tái định cư, không chỉ quan tâm “đủ diện tích” mà phải bảo đảm đủ điều kiện để người dân xây dựng nơi ở mới an toàn, ổn định lâu dài.

Cử tri phường Tân Dân phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Sớm đầu tư hệ thống cấp nước sạch có quy mô liên vùng cho khu vực phía Bắc thị xã Nghi Sơn (cũ), trong đó có phường Tân Dân. Quan tâm chỉ đạo, rà soát, tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch, dịch vụ trọng điểm trên địa bàn.

Cử tri hai địa phương cũng quan tâm kiến nghị các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho cán bộ cơ sở sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm đầu tư, phát triển nông nghiệp; điều kiện thực hiện chuyển đổi số tại tổ dân phố...

Trung tướng Phạm Công Nguyên thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, giải trình.

Thay mặt Tổ đại biểu, Trung tướng Phạm Công Nguyên làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp đầy đủ các kiến nghị thuộc thẩm quyền để trình Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành xem xét, giải quyết.

Cử tri phường Tân Dân tham dự hội nghị.

Nhấn mạnh ý kiến cử tri là kênh thông tin quan trọng xuất phát từ thực tiễn đời sống, đại biểu mong muốn cử tri, Nhân dân tiếp tục giám sát, đóng góp ý kiến cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, các cơ quan Nhà nước. Các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh luôn lắng nghe, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền tiếp tục rà soát, tham mưu, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Việt Hương