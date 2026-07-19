Karate nỗ lực lấy lại vị thế

Sau một giai đoạn trầm lắng, với sự quan tâm của ngành thể thao, cùng sự cố gắng của cả thầy và trò, đội tuyển Karate đang dần “tái sinh”, gặt “trái ngọt”, mở ra niềm tin và hy vọng về những thành tích đỉnh cao trong tương lai.

Các võ sĩ Karate nỗ lực tập luyện dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên.

Một thuở vàng son và nốt trầm khi trống vắng lực lượng

Trong suốt một thập kỷ trước năm 2022, Karate xứ Thanh từng là cái tên bảo chứng cho những tấm huy chương danh giá ở cả đấu trường trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ duy trì vị trí thường xuyên trong top 5 đơn vị dẫn đầu toàn quốc thời điểm đó, các võ sĩ Karate còn giành được nhiều thành tích tại các giải đấu quốc tế lớn như SEA Games, các giải vô địch Đông Nam Á, châu Á...

Nhưng, quy luật chuyển giao thế hệ khốc liệt đã gõ cửa Karate ngay sau kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX, năm 2022. Giai đoạn 2023-2025, hàng loạt gương mặt trụ cột gánh vác chỉ tiêu thành tích của đội tuyển như: Lê Huy Đức, Hoàng Văn Tám, Mai Thị Xuân, Vi Văn Hoan... nghỉ thi đấu vì những lý do cá nhân, chấn thương hoặc rẽ hướng sự nghiệp. Chỉ trong một thời gian ngắn, bộ khung vận động viên (VĐV) dày dặn kinh nghiệm bỗng trống trải.

Việc chỉ còn lại lớp VĐV trẻ, non nớt cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm thực chiến khiến thành tích tại các giải đấu lớn không còn được như kỳ vọng. Những tấm HCV thưa thớt dần, vị thế của Karate xứ Thanh bị lung lay dữ dội trước sự vươn lên mạnh mẽ của các địa phương, ngành khác. Đó là những năm tháng đầy áp lực, khi tiếng vang quá khứ vô tình trở thành gánh nặng đè lên vai cả thầy và trò.

Đứng trước thực tế ấy, ban huấn luyện đội tuyển Karate Thanh Hóa rơi vào thế khó: Phải xây dựng lại lực lượng gần như từ con số 0.

Khát vọng vươn lên

Trong bối cảnh các đối thủ đều tăng tốc ở khâu đào tạo trẻ, đi trước một nhịp trong xây dựng lực lượng kế cận chính là cách Karate Thanh Hóa duy trì lợi thế, không chỉ cho hiện tại, mà còn cho cả hành trình dài phía trước.

Nhờ sự kiên trì sàng lọc, tuyển chọn VĐV, đến thời điểm hiện tại, Karate Thanh Hóa đã cơ bản định hình được bộ khung ổn định với 4 huấn luyện viên và 36 VĐV, trong đó có 11 VĐV tuyến tỉnh, 11 VĐV tuyến trẻ và 14 VĐV năng khiếu.

Bên cạnh những gương mặt cũ như Trương Thị Thương, Nguyễn Thị Dung, Lương Thị Trinh, tuyến tỉnh đã trình làng được những tài năng sáng giá ở độ tuổi 19 như: Lê Thị Thu Thủy, Hà Thị Lan, Bùi Thị Thùy Trang, Bùi Thị Thùy Linh... Những gương mặt sinh năm 2010, 2011 ở tuyến trẻ như: Phạm Thùy Trang, Phạm Huyền Trang, Đỗ Viết Thành, Mai Thị Hoài Thương, Nguyễn Thọ Trung Quân cũng đã khẳng định được mình tại các giải vô địch trẻ quốc gia. Đây là tập hợp những nhân tố có tố chất kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật nhạy bén; được quy hoạch bài bản để hướng tới các mục tiêu trung và dài hạn. Bên cạnh đó, những tài năng trẻ ở tuyến năng khiếu cũng cho thấy những bước trưởng thành vượt bậc về kỹ, chiến thuật sau vài năm tập luyện. Karate xứ Thanh cũng đóng góp Nguyễn Thị Dung cho đội tuyển quốc gia và Phạm Huyền Trang, Đỗ Viết Thành cho đội tuyển trẻ quốc gia.

Điểm nhấn giúp Karate Thanh Hóa có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian gần đây chính là sự đổi mới mang tính đột phá trong công tác huấn luyện. Ban huấn luyện đã chủ động đưa ra các giáo án khoa học, các bài tập không còn thuần túy là rèn thể lực lối mòn, mà tập trung vào tốc độ, khả năng phản xạ cực nhanh và tư duy ghi điểm hiệu quả trong thời gian ngắn. Mỗi VĐV được xây dựng một hồ sơ theo dõi thể trạng và kỹ năng riêng biệt. Giáo án chú trọng phân bổ khoa học giữa chu kỳ tích lũy thể lực và chu kỳ thả lỏng, giúp các võ sĩ đạt điểm rơi phong độ chính xác nhất tại các giải đấu lớn, hạn chế tối đa nguy cơ quá tải.

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo VĐV, Karate từng bước chuyển mình tại các giải đấu. Năm 2025, đội tuyển giành 10 HCV, 19 HCB và 24 HCĐ tại các đấu trường. Đến thời điểm hiện tại của năm 2026, đội tuyển giành 5 HCV, 3 HCB, 11 HCĐ tại giải vô địch các CLB quốc gia khu vực miền Trung; giành 6 HCV, 7 HCB và 18 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn tại Giải vô địch trẻ Karate quốc gia; giành 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đàm Văn Long nhận định: Sự tiến bộ rõ rệt qua các giải đấu cho thấy hướng đi đúng đắn của Karate Thanh Hóa. Những tấm huy chương giành được lúc này không chỉ có giá trị về mặt con số, mà quan trọng hơn, nó đem lại sự tự tin cho các VĐV trẻ, khẳng định rằng họ hoàn toàn đủ sức gánh vác sứ mệnh mà các thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước để lại.

Dù vậy, theo huấn luyện viên trưởng Thiều Xuân Thành, các võ sĩ vẫn còn gặp một số khó khăn về nơi ăn ở khi ký túc xá đã xuống cấp, chế độ cho VĐV từ lương, dinh dưỡng, chăm sóc, hồi phục sức khỏe khi chấn thương vẫn chưa thực sự tối ưu. “Vượt qua những thiếu thốn về mặt vật chất, ngọn lửa đam mê của thầy và trò đội tuyển Karate chưa bao giờ tắt. Sự quan tâm kịp thời, những lời động viên sát sao từ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh chính là nguồn động viên tinh thần to lớn để toàn đội vững tin vững bước”, ông Thành chia sẻ.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đang đến gần. Đây sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất, là thước đo chuẩn xác cho hành trình tái thiết đầy gian khổ của Karate xứ Thanh.

Bài và ảnh: Anh Tuân