K-Park Avenue mang cảm hứng sống quốc tế về trung tâm Thanh Hóa

Mang đến trải nghiệm sống đậm chất Seoul, The K‐Park Avenue (Vinhomes Star City) đang lọt tầm ngắm của giới trẻ thành đạt xứ Thanh. Các giỏ hàng của dự án luôn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ ấn tượng, cho thấy sức hút mạnh mẽ của phong cách sống quốc tế thời thượng.

Cảm hứng sống vượt khoảng cách địa lý

Vừa ra mắt thị trường không lâu, K Park Avenue đã lập tức tạo nên “cơn sốt” với tỷ lệ hấp thụ ấn tượng. Mới đây nhất, quỹ căn thứ hai của tòa A1 - Signature Heights tiếp tục “cháy hàng” chỉ trong 2 giờ mở bán. Thành công này cho thấy sức hút đặc biệt của dòng căn hộ cao cấp mang phong cách Hàn Quốc lần đầu tiên có mặt tại Thanh Hóa.

Anh Phan Mạnh Dũng, đại diện một sàn giao dịch bất động sản cao cấp tại miền Trung, nhận định: “Giới đầu tư và khách hàng trẻ ngày nay rất nhạy bén với các xu hướng hiện đại. Tại K Park Avenue, họ bị thuyết phục bởi sự khác biệt toàn diện từ vị trí, thiết kế đến phong cách sống. Đây không đơn thuần là chốn an cư, mà là một tuyên ngôn cá tính, mang đậm tinh thần Seoul”.

Rất đông khách hàng và các nhà đầu tư tại sự kiện mở bán, phản ánh sức hút của K Park Avenue.

Lấy cảm hứng từ một trong những thủ đô sáng tạo và năng động nhất châu Á, K Park Avenue mang đến trải nghiệm sống đậm tinh thần thời đại, nơi ánh sáng, thiên nhiên, âm nhạc và văn hóa Hàn giao thoa trong từng chi tiết. Từ lối kiến trúc phủ kính thời thượng đến các tiện ích lấy cảm hứng từ xứ sở kim chi như Seoul Light Gate mô phỏng Dongdaemun, bể bơi panorama tái hiện các khu resort cao cấp trên đảo Jeju, hay sky garden trên ban công mô phỏng Seoul Forest... tất cả tạo nên một nhịp sống vừa lộng lẫy, vừa thư thái, đậm chất Hàn.

Bể bơi vô cực lấy cảm hứng từ các khu resort đảo Jeju - Một lát cắt nghỉ dưỡng đắt giá tại K Park Avenue.

Cảnh quan nội khu được quy hoạch như một hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - kết nối đầy cảm hứng với phố ánh sáng về đêm, lounge ngoài trời, vườn thư giãn, khu thể thao dưới tán xanh... Mỗi khung cảnh tại K Park Avenue đều gợi nhớ một thước phim thanh xuân, nơi người trẻ có thể tận hưởng sự sôi động của Hongdae, hay là chill cùng bản nhạc yêu thích dưới ánh đèn thành phố lấp lánh.

“Khi đến thăm nhà mẫu, tôi cảm giác như mình đang ở giữa Seoul. Không gian sống, màu sắc, ánh sáng - tất cả đều rất thời thượng. Tôi thường xuyên làm việc với các đối tác Hàn Quốc nên việc sống tại đây giống như tiếp nối nguồn cảm hứng sáng tạo ngay cả sau khi rời văn phòng”, chị Vũ Quỳnh Anh (33 tuổi), khách hàng tại dự án, chia sẻ.

Sống có gu, đầu tư có tầm

Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc. Năm 2024, GRDP toàn tỉnh đạt 318.752 tỷ đồng, đứng thứ 2 cả nước về tốc độ tăng trưởng. Kim ngạch xuất khẩu tăng 23,4%, thu ngân sách vượt 54.000 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay tại khu vực Bắc Trung Bộ. Kinh tế thăng hoa, đời sống người dân không ngừng nâng cao, tất yếu kéo theo sự thay đổi trong quan điểm về chốn an cư.

Nếu những năm trước đây là giai đoạn Thanh Hóa đẩy mạnh mở rộng và phát triển các đô thị, thì hiện tại, những đô thị này đang bước sang giai đoạn tinh chỉnh theo chiều sâu - Nơi không gian sống đề cao tính năng, thẩm mỹ và giá trị văn hóa cộng đồng. K Park Avenue là hình ảnh tiêu biểu cho bước chuyển đó.

Không gian sống tại K-Park Avenue không chỉ dừng lại ở yếu tố “đẹp” hay “hiện đại”. Mỗi chi tiết đều truyền tải một tinh thần sống mới: sống tận hưởng, sống cảm hứng trong từng phút giây.

Sáng tinh khôi bên ban công sky garden, trưa nghỉ ngơi giữa vườn xanh, chiều vận động tại khu thể thao ngoài trời, và tối thảnh thơi chill cùng playlist yêu thích dưới ánh đèn thành phố... đó chính là chu trình sống lý tưởng của thế hệ hiện đại. Tại K Park Avenue, những trải nghiệm này được gói gọn trong một tổ hợp sống riêng tư, ấn tượng.

Nội khu K-Park Avenue rực rỡ sắc màu, mang tinh thần năng động của thế hệ trẻ bản lĩnh xứ Thanh.

Song song với giá trị sống, giá trị đầu tư cũng là điểm cộng khiến dự án lọt vào tầm ngắm của giới trẻ thành đạt. Theo khảo sát, K Park Avenue đang dẫn đầu khu vực về tốc độ thanh khoản ngay từ tòa đầu tiên mở bán.

Nhờ sở hữu vị trí đắt giá trên trục đại lộ Hùng Vương, ngay trung tâm hành chính của phường Hạc Thành, K-Park Avenue đem đến khả năng khai thác cho thuê lý tưởng, đặc biệt hấp dẫn với nhóm chuyên gia nước ngoài, doanh nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, chính sách tài chính linh hoạt cho phép thanh toán chỉ 1,3%/tháng, hỗ trợ vay 0% trong 24 tháng, giúp nhà đầu tư kiểm soát dòng tiền dễ dàng, hạn chế áp lực tài chính ban đầu. Trong bối cảnh Thanh Hóa đang phát triển đột phá, đây là cơ hội hiếm có để sở hữu bất động sản cao cấp trung tâm giữa lúc thị trường khan hiếm sản phẩm pháp lý chuẩn chỉnh, vị trí đắc địa và giàu tiềm năng tăng giá trong dài hạn.

Nguyễn Lương