Jannik Sinner lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch ATP Finals

Jannik Sinner đã xuất sắc giành chức vô địch Nitto ATP Finals 2025 sau chiến thắng kịch tính 7-6, 7-5 trước kình địch Carlos Alcaraz ở chung kết.

Jannik Sinner lần thứ hai giành chức vô địch ATP Finals.

Jannik Sinner tái lập thành tích của mình trong mùa giải năm ngoái khi không để thua một set nào trên hành trình đến ngôi vương. Anh chính là người có tỷ lệ thắng tại ATP Finals tốt nhất trong lịch sử với 88,2%, vượt qua huyền thoại Ilie Nastase.

Ở tuổi 24, Sinner chính là tay vợt trẻ nhất bảo vệ thành công danh hiệu ATP Finals kể từ khi Roger Federer làm được điều này vào năm 2004. Anh cũng là tay vợt thứ hai sau Novak Djokovic liên tiếp vô địch ATP Finals mà không thua set đấu nào.

Đây cũng là danh hiệu ATP Finals thứ hai trong sự nghiệp của Jannik Sinner sau ba lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng trong năm.

Ngoài danh hiệu Nitto ATP Finals 2025, trong năm 2025, tay vợt người Italy còn giành được hai chức vô địch Australian Open và Wimbledon.

Cùng với chiếc cúp vô địch ATP Finals, Sinner rời Turin với khoản tiền thưởng kỷ lục 5,071 triệu USD, qua đó khép lại năm với khoản thu 18,8 triệu USD, một con số ấn tượng cho thấy sự ổn định suốt cả năm của anh.

"Đây là một mùa giải tuyệt vời. Năm nay tôi đã lọt vào bốn trận chung kết Grand Slam và có chuỗi thành tích ấn tượng vào cuối năm, điều đó thật sự tuyệt vời," Jannik Sinner chia sẻ sau chiến thắng.

Jannik Sinner cũng cho rằng khi thi đấu với Carlos Alcaraz luôn khó khăn, buộc phải thi đấu hết mình. "Anh ấy là một trong những tay vợt trả giao bóng hay nhất giải. Đây là một trận đấu khó khăn, nhưng việc kết thúc mùa giải như thế này có ý nghĩa rất lớn với tôi."

Bên kia chiến tuyến, Carlos Alcaraz có lý do để tiếc nuối khi đã thi đấu tốt nhưng không thể giành chức vô địch trong lần đầu tiên góp mặt ở chung kết giải ATP Finals.

Trong lịch sử giải đấu này, Tây Ban Nha từng có nhiều tay vợt xuất sắc góp mặt và đi đến trận chung kết nhưng mới chỉ hai người đăng quang là Manuel Orantes (1976) và Alex Corretja (1998). Rafael Nadal từng hai lần có cơ hội vô địch nhưng lần lượt để thua Roger Federer (năm 2010) và Novak Djokovic (2013).

Phát biểu sau trận chung kết, Carlos cho hay: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với màn trình diễn của bản thân ngày hôm nay. Chúng tôi đã đem tới cho khán giả trận cầu rất chất lượng. Tôi cùng Sinner đã chia sẻ sân đấu không ít lần trong 2 năm qua. Chỉ riêng điều đó thôi đã chứng tỏ đẳng cấp của cậu ấy rồi. Anh ấy luôn nỗ lực hết mình cùng đồng đội và luôn trở lại mạnh mẽ hơn sau mỗi trận thua, nhưng rõ ràng anh ấy không thua nhiều. Đây là một trận chung kết xứng đáng."

“Tôi hy vọng Sinner sẽ sẵn sàng cho mùa giải năm sau bởi tôi đã sẵn sàng rồi,” Carlos Alcaraz nói, đồng thời cho biết mong muốn sẽ có dịp được tái đấu Jannik Sinner trong nhiều trận chung kết hơn nữa.

"Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới đội ngũ và gia đình của mình. Tôi cảm thấy bản thân rất may mắn bởi luôn có các bạn đồng hành và ủng hộ trong suốt năm qua," Carlos nói. “Tôi không thể giành chiến thắng trong trận chung kết này nhưng tôi muốn nói các bạn biết rằng tôi rời sân đấu với tư thế ngẩng cao đầu”./.

Theo TTXVN