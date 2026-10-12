Israel tiếp tục tấn công miền Nam Lebanon và Dải Gaza

Ngày 11/10 Quân đội Israel tiếp tục không kích, pháo kích nhiều khu vực ở miền Nam Lebanon, đồng thời tiến hành các hoạt động quân sự tại Dải Gaza, bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn và khuôn khổ giảm căng thẳng đang được thực hiện.

Theo Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), máy bay chiến đấu Israel đã tấn công các thị trấn Kfar Tebnit, thuộc huyện Nabatieh, và Mansouri, thuộc huyện Tyre. Pháo binh Israel cũng tập kích Majdal Zoun. Trong đêm trước đó, khu vực giữa hai thị trấn Mayfadoun và Zawtar al-Sharqiyah hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội.

Theo Bộ Y tế Lebanon, chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu từ ngày 2/3 đã khiến 4.386 người thiệt mạng và 12.413 người bị thương. Trước đó, Lebanon và Israel ký thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian tại Washington, trong đó đề ra lộ trình Israel rút quân từng bước và triển khai quân đội Lebanon tại các khu vực được bàn giao. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn.

Tại Dải Gaza, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Israel nhằm vào lều trú ẩn ở thành phố Khan Younis ngày 11/10 khiến 3 người Palestine thiệt mạng và một số người bị thương. Trong khi đó, kênh truyền hình i24News của Israel đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 11/10 thông báo đã tấn công 3 kho chứa vũ khí, một địa điểm phóng tên lửa và một trung tâm chỉ huy quan sát tại Dải Gaza trong vòng 24 giờ.

Theo tuyên bố chung của IDF và Cơ quan An ninh Israel (ISA), các cơ sở này chứa nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa, thiết bị nổ, súng cối, súng trường Kalashnikov và các trang thiết bị chiến đấu khác.

Quân đội Israel cho biết đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy, quan sát tại khu vực Daraj Tuffah, cáo buộc Hamas sử dụng cơ sở này để chỉ đạo các hoạt động nhằm vào lực lượng Israel đóng quân gần đó. Một địa điểm phóng tên lửa tại khu vực Al-Furqan cũng bị tấn công.

Phía Israel khẳng định đã cảnh báo người dân trước khi tiến hành các cuộc không kích, đồng thời sử dụng vũ khí chính xác và giám sát trên không nhằm hạn chế nguy cơ gây thương vong cho dân thường. IDF và ISA cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Hamas và ngăn chặn lực lượng này khôi phục cơ sở hạ tầng, tích trữ vũ khí.

Các diễn biến mới tiếp tục làm gia tăng quan ngại về tình hình nhân đạo và triển vọng duy trì lệnh ngừng bắn tại Gaza, cũng như nỗ lực ổn định an ninh ở miền Nam Lebanon.

Lê Hà.