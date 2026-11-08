Iraq hủy hợp đồng với ba doanh nghiệp tại sân bay Mosul do nghi liên quan các nhóm vũ trang

Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã chỉ đạo hủy bỏ các hợp đồng với ba doanh nghiệp đang hoạt động tại sân bay quốc tế Mosul do có thông tin cho rằng những công ty này có liên hệ với các nhóm vũ trang. Chính phủ Iraq đồng thời thúc đẩy việc lựa chọn các doanh nghiệp quốc tế chuyên ngành tham gia vận hành và quản lý sân bay nhằm sớm đưa cơ sở này vào hoạt động.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iraq (INA), Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã chỉ đạo hủy bỏ các hợp đồng với ba doanh nghiệp đang cung cấp dịch vụ tại sân bay quốc tế Mosul, miền Bắc nước này, do những doanh nghiệp này bị cho là có liên hệ với các nhóm vũ trang.

Quyết định trên áp dụng đối với ba hợp đồng, gồm hợp đồng cho thuê quầy tại sân bay của công ty Sky Plus; hợp đồng cho thuê bãi đỗ xe ngoài trời trong khuôn viên sân bay của công ty Sama al-Matar; và hợp đồng cho thuê văn phòng taxi của công ty Al-Faisal al-Shamikh.

Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ cụ thể các nhóm vũ trang bị nghi có liên hệ với những doanh nghiệp nói trên, hình thức liên hệ cũng như thời điểm các hợp đồng sẽ được chuyển giao cho đơn vị mới.

Trong một tuyên bố riêng, Văn phòng Thủ tướng Iraq cho biết ông Ali al-Zaidi đã yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ đưa sân bay quốc tế Mosul vào hoạt động. Theo đó, chính phủ sẽ tìm kiếm sự tham gia của các doanh nghiệp quốc tế có chuyên môn để phối hợp vận hành và quản lý sân bay. Tuyên bố chưa nêu tên các công ty được xem xét lựa chọn cũng như thời hạn hoàn tất quá trình này.

Sân bay quốc tế Mosul được cựu Thủ tướng Mohammed Shia al-Sudani khánh thành ngày 16/7/2025, sau quá trình tái thiết và nâng cấp. Công trình này từng bị hư hại nghiêm trọng trong các cuộc giao tranh sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm thành phố Mosul năm 2014. Lực lượng Iraq giành lại quyền kiểm soát thành phố vào năm 2017.

Mặc dù từng có thông báo về kế hoạch khôi phục các chuyến bay nội địa, sân bay đến nay vẫn chưa khai thác thường lệ các chuyến bay thương mại. Những khó khăn về kỹ thuật và thủ tục hành chính tiếp tục khiến quá trình đưa sân bay vào hoạt động bị trì hoãn.

Vân Bình