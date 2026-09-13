Iran và Oman nhất trí tuyến hàng hải mới qua Eo biển Hormuz

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Ngày 12/9, Iran và Oman đạt thỏa thuận về việc thiết lập tuyến hàng hải mới qua Eo biển Hormuz sau các cuộc đàm phán kỹ thuật và ngoại giao kéo dài, với thỏa thuận cuối cùng được hoàn tất vào cuối tháng 8. Theo phương án được thống nhất, tuyến hàng hải theo hướng vào Vịnh Ba Tư nằm hoàn toàn trong vùng biển thuộc chủ quyền của Iran, trong khi một phần tuyến theo hướng ra cũng đi qua vùng biển của Iran. Tuyến hàng hải phía Nam eo biển sẽ được đóng sau khi cơ chế mới đi vào hoạt động.

Quốc kỳ Iran và Oman. Ảnh: Modern.

Dẫn một nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán Iran, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cho biết thỏa thuận đạt được sau các cuộc đàm phán “kỹ thuật và ngoại giao cường độ cao” giữa Iran và Oman. Nguồn tin cho biết tuyến hàng hải mới sẽ được vận hành theo các sắp xếp do Iran đưa ra.

Ngoại trưởng các nước ven Vùng Vịnh, cùng đại diện Iran và Iraq, dự kiến nhóm họp tại Oman ngày 14/9 để thảo luận các vấn đề khu vực, trong đó có kết quả tham vấn giữa Iran và Oman về việc thiết lập tuyến hàng hải an toàn qua Eo biển Hormuz. Tehran hy vọng các bên có thể thống nhất một tuyến hàng hải chung để trình Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO).

Tuy nhiên, Bahrain cho biết sẽ không tham gia các cuộc đàm phán đa phương có sự hiện diện của Iran cho đến khi hai nước khôi phục quan hệ ngoại giao. Bahrain đã cắt đứt quan hệ với Iran năm 2016, trong khi Saudi Arabia khôi phục quan hệ ngoại giao với Tehran năm 2023.

Iran và Oman nhất trí tuyến hàng hải mới qua Eo biển Hormuz.

Bahrain đồng thời kêu gọi bảo đảm hoạt động hàng hải tự do qua Eo biển Hormuz, không phân biệt đối xử, thu phí hoặc yêu cầu tàu thuyền xin phép trước. Manama cho rằng các cuộc thảo luận về cơ chế hàng hải cần tính đến những diễn biến an ninh gần đây, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại khu vực Vùng Vịnh.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và là tuyến vận tải chiến lược đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt của khu vực và thế giới. Cuối tháng 8, Iran và Oman từng cho biết hai nước đang thảo luận một khuôn khổ từng bước, trong đó có đề xuất thiết lập hành lang hàng hải chung tạm thời qua eo biển này.

Thanh Hằng

Nguồn: Xinhua, Chosun Daily.