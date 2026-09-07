Iran tuyên bố thiết lập “vùng cấm hàng hải mới” gần Eo biển Hormuz

Nhằm đáp trả các biện pháp phong tỏa kinh tế của Mỹ, Tehran tuyên bố chuẩn bị công bố một vùng cấm hàng hải mới tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman trong vài ngày tới, đồng thời khẳng định sẽ đưa tất cả các tàu vi phạm vào danh sách trừng phạt. Đây được xem là bước thay đổi chiến lược quan trọng của Tehran trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang.

Tehran đã tuyên bố sẽ thiết lập một “vùng hạn chế” bên ngoài eo biển Hormuz và đe dọa trừng phạt bất kỳ tàu nào đi vào vùng mới này. Ảnh: DW.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết vùng cấm mới sẽ bao trùm khoảng không gian từ đường phong tỏa của Hải quân Mỹ kéo dài đến các cảng bốc dỡ hàng hóa trong khu vực.

Theo ông Rezaei, bất kỳ tàu thuyền nào di chuyển ở hai phía Eo biển Hormuz có ý định tiến vào khu vực này mà không có sự phối hợp hoặc chấp thuận từ phía Iran sẽ ngay lập tức bị đưa vào danh sách trừng phạt. Các tàu vi phạm sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả pháp lý và kinh tế nghiêm trọng, bao gồm việc bị tước bảo hiểm hàng hải và cấm lưu thông trong tương lai.

Thiếu tướng Mohsen Rezaei bác bỏ các tuyên bố từ phía Washington cho rằng tuyến đường thủy chiến lược này vẫn đang vận hành bình thường, đồng thời khẳng định Eo biển Hormuz hiện đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Iran. Trước đây, mỗi ngày có hơn 100 tàu chở hàng trăm triệu tấn hàng hóa lưu thông qua đây, nhưng hiện tại chỉ có một số ít tàu chở hàng hóa thiết yếu phục vụ Iran được phép qua lại.

Để giải quyết nhu cầu vận tải và lưu thông thương mại, Iran công bố đang phối hợp với Oman để thiết lập một hành lang quốc tế mới đi qua Eo biển Hormuz, với các điểm ra vào do Tehran trực tiếp quản lý. Bên cạnh đó, Iran cũng chủ động kích hoạt các hành lang thương mại trên bộ với 15 quốc gia láng giềng nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào đường biển.

Liên quan đến các diễn biến quân sự, Tướng Rezaei xác nhận lực lượng Iran vừa tiến hành thử nghiệm thành công một loại tên lửa chống hạm mới nhằm vào tàu chiến của Mỹ ở khoảng cách gần. Tehran coi đây là thông điệp cảnh báo mạnh mẽ tới quân đội Mỹ, chứng minh rằng chiến dịch phong tỏa hải quân của Washington hoàn toàn có thể bị bẻ gãy.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào lợi ích hoặc an ninh của Iran sẽ dẫn đến phản ứng “nhanh hơn, mạnh mẽ hơn và đau đớn hơn”. Ảnh: Anadolu.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng cảnh báo giai đoạn đáp trả một cách chừng mực của Iran với các cuộc tấn công gây hấn từ Mỹ, đã kết thúc. Theo đó, bất kỳ hành vi thù địch nào của Washington chống lại Tehran, cũng sẽ phải đối mặt những đòn giáng trả nhanh chóng, nặng nề và đau đớn hơn.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6/9 cảnh báo Iran sẽ phải hứng chịu “một đòn mà nước này thậm chí không thể tưởng tượng được” nếu Tehran tấn công Israel, đồng thời tuyên bố “thời điểm kết thúc” của chính quyền Iran đang đến gần và Israel quyết tâm hoàn tất mục tiêu của mình.

Nhật Lệ

Nguồn: DW, Anadolu.