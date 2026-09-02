Iran tuyên bố sẽ giáng những đòn "nghiền nát và hủy diệt" nhằm vào Mỹ

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắt đầu các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ và mục tiêu của Mỹ trong khu vực, nhằm đáp trả các cuộc không kích của Washington vào miền Nam Iran trước đó cùng ngày, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương.

Iran tấn công nhằm vào các căn cứ và mục tiêu của Mỹ tại Trung Đông. Ảnh: MIRROR NOW.

Theo tuyên bố đăng trên Sepah News, cơ quan truyền thông chính thức của IRGC, tối 1/9, lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Lực lượng hàng không vũ trụ IRGC đồng thời tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Căn cứ Camp Titin tại Jordan và căn cứ không quân Shaikh Isa tại Bahrain.

IRGC tuyên bố các cuộc tấn công đã gây thương vong cho lực lượng Mỹ và phá hủy một số cơ sở quan trọng cùng trực thăng chiến đấu. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được phía Mỹ xác nhận.

Về phía Jordan, Quân đội Hoàng gia (JAF) xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 10 trong số 13 tên lửa đạn đạo bay vào không phận từ hướng Iran. Ba tên lửa còn lại rơi xuống các khu vực hẻo lánh, không có dân cư và không gây thương vong. AP cũng dẫn thông báo của quân đội Jordan cho biết các vụ đánh chặn được ghi nhận tại khu vực Aqaba.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi Mỹ tiến hành đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Iran. Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tấn công các hệ thống phòng không, radar và mục tiêu hàng hải của Iran, đồng thời cáo buộc Tehran tìm cách tấn công tàu thương mại và lực lượng Mỹ tại Trung Đông.

Iran cáo buộc các cuộc không kích của Mỹ đánh trúng nhiều địa điểm dân sự ở miền Nam, trong đó có một ngôi nhà đang tổ chức lễ cưới tại tỉnh Hormozgan. Quan chức địa phương Ahmad Nafisi cho biết vụ tấn công khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và ít nhất 68 người bị thương. Phía Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về thương vong dân sự nhưng lưu ý những thông tin này xuất phát từ truyền thông nhà nước Iran.

Lực lượng vệ binh cách mạng hồi giáo Iran cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ sẽ chỉ khiến nước này quyết tâm hơn trong việc duy trì tình trạng đóng cửa trên thực tế tại Eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM.

IRGC cảnh báo các cuộc tấn công của Mỹ sẽ chỉ khiến Iran quyết tâm hơn trong việc duy trì tình trạng đóng cửa trên thực tế tại Eo biển Hormuz. Bộ Chỉ huy Khatam al-Anbiya tuyên bố các lực lượng vũ trang Iran sẽ giáng những đòn “nghiền nát và hủy diệt” nhằm vào Mỹ.

Diễn biến mới làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Vịnh, trong bối cảnh Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược mà khoảng 20% lượng dầu thế giới thường được vận chuyển qua tiếp tục bị ảnh hưởng. Giá dầu thô cũng tăng mạnh kể từ khi giao tranh tái diễn.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua, Wion, AP.