Iran tuyên bố sẵn sàng cho kế hoạch rút khỏi NPT

Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, tuyên bố kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) đã được chuẩn bị về mặt pháp lý, trong bối cảnh Qatar đang thúc đẩy một dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 28/10, ông Azizi cho biết các bước chuẩn bị pháp lý cho kế hoạch rút khỏi NPT đã hoàn tất. Ông nhấn mạnh việc triển khai kế hoạch còn phụ thuộc vào ý chí của người dân Iran. Tuy nhiên, tuyên bố này chưa đồng nghĩa với việc Quốc hội Iran đã chính thức thông qua quyết định rút khỏi hiệp ước.

Theo Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), các quốc gia thành viên có quyền rút khỏi hiệp ước nếu xác định những sự kiện đặc biệt liên quan đến đối tượng của hiệp ước đã đe dọa lợi ích tối cao của mình. Quốc gia muốn rút khỏi hiệp ước phải thông báo cho tất cả các bên tham gia khác và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trước ba tháng, đồng thời nêu rõ những sự kiện đặc biệt mà nước đó cho là đã đe dọa lợi ích tối cao của mình.

Iran là một bên tham gia NPT. Nếu Tehran chính thức rút khỏi hiệp ước, động thái này có thể làm gia tăng quan ngại quốc tế về cơ chế giám sát hạt nhân và triển vọng kiểm soát phổ biến vũ khí hạt nhân tại Trung Đông.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy, song vẫn tồn tại những bất đồng đáng kể giữa Tehran và Washington.

Theo hãng tin Reuters ngày 28/10, các nhà trung gian Qatar đã chuyển cho Iran một dự thảo thỏa thuận mới nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ và Israel. Nguồn tin cho biết dự thảo đề xuất lộ trình gồm các bước xây dựng lòng tin trong vòng 7 ngày, với sự tham gia bảo đảm của một số quốc gia. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao Iran tham gia tiến trình đàm phán cho rằng những nội dung được Qatar đưa ra là các ý tưởng không thể chấp nhận, chưa cấu thành một đề xuất thỏa thuận thực sự. Quan chức này đồng thời khẳng định Tehran không thay đổi lập trường về vấn đề hạt nhân.

Vân Bình