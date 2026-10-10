Iran đánh chặn tàu chở khí hóa lỏng tại eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thông báo đã đánh chặn một tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường mà Tehran cho là trái phép. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh căng thẳng hàng hải tại khu vực tiếp tục gia tăng, trong khi Iran khẳng định vẫn sẵn sàng duy trì đối thoại với Mỹ.

Theo tuyên bố đăng trên Sepah News, trang tin chính thức của IRGC ngày 9/10, lực lượng hải quân thuộc IRGC đã đánh chặn tàu NV Sunshine khi con tàu tìm cách đi qua khu vực phía Nam eo biển Hormuz theo tuyến đường bị Iran coi là bất hợp pháp. IRGC cho biết vụ việc khiến khu vực phòng máy và hệ thống đẩy của tàu bốc cháy, song chưa công bố thông tin về thiệt hại và tình trạng thủy thủ đoàn.

IRGC cáo buộc quân đội Mỹ làm gia tăng căng thẳng hàng hải thông qua việc can thiệp vào hoạt động của các công ty vận tải và bảo hiểm. Lực lượng này cảnh báo sẽ trừng phạt các công ty vi phạm, kể cả áp dụng biện pháp đối với toàn bộ tàu thuộc sở hữu của những công ty đó, đồng thời tuyên bố truy đuổi các tàu đi theo tuyến đường bị coi là trái phép trên khắp khu vực.

IRGC khẳng định, Iran đang kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ ngăn chặn các nỗ lực làm suy yếu quyền kiểm soát này. Hiện chưa có thông tin độc lập xác nhận diễn biến vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho hay, Tehran sẽ không từ bỏ đàm phán với Washington, bất chấp những bất đồng và các cuộc tấn công mà ông cho rằng đã xảy ra trong những lần hai bên tiến hành đối thoại trước đây.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Turkmenbashi, Turkmenistan, ông Pezeshkian cho biết Iran vẫn duy trì đối thoại với Mỹ, song cáo buộc Washington nhiều lần tiến hành các cuộc tấn công trong thời gian hai bên đàm phán.

Nhà lãnh đạo Iran cho biết Tehran đã đưa ra một số đề xuất và Washington cũng phản hồi bằng những đề xuất mới. Iran đã điều chỉnh các đề xuất này và dự kiến tiếp tục đàm phán thông qua các bên trung gian nhằm hoàn thiện thỏa thuận.

Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang sau khi hai nước này tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Tehran cùng nhiều thành phố khác của Iran ngày 28/2. Iran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel, các căn cứ và tài sản của Mỹ trong khu vực, đồng thời tăng cường kiểm soát eo biển Hormuz.

Minh Phương