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Phường Hạc Thành công bố nghị quyết đặt tên đường, phố

Hoài Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 9/10, UBND phường Hạc Thành tổ chức lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn phường.

Phường Hạc Thành công bố nghị quyết đặt tên đường, phố

Sáng 9/10, UBND phường Hạc Thành tổ chức lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn phường.

Phường Hạc Thành công bố nghị quyết đặt tên đường, phố

Quang cảnh buổi lễ công bố.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Phường Hạc Thành công bố nghị quyết đặt tên đường, phố

Các đại biểu dự lễ công bố.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, ngày 10/9/2026 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Việc công bố nghị quyết tạo cơ sở để thống nhất quản lý, sử dụng tên đường, phố theo quy định, phục vụ công tác quản lý và đời sống Nhân dân.

Phường Hạc Thành công bố nghị quyết đặt tên đường, phố

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Hạc Thành.

Phường Hạc Thành công bố nghị quyết đặt tên đường, phố

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Nghị quyết số 83/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho lãnh đạo phường Hạc Thành.

Theo Nghị quyết, trên địa bàn phường Hạc Thành có 62 tuyến đường, phố (gồm 5 đường và 57 phố) được đặt tên.

Đây không chỉ là việc xác lập hệ thống địa danh đô thị mà còn là sự ghi nhận, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, những danh nhân có công lao to lớn đối với quê hương, đất nước. Đồng thời là bước cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển đô thị văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Phường Hạc Thành công bố nghị quyết đặt tên đường, phố

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên đường, phố.

Ngay sau lễ công bố, các đại biểu đã thực hiện nghi thức gắn biển tên phố Hữu Loan và đường Tống Xuân Nhuận tại Khu đô thị Vinhomes Star City, phường Hạc Thành.

Hoài Anh

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#HĐND tỉnh Thanh Hóa #phường Hạc Thành #Nghị quyết #Công bố #Đặt tên đường #Vinhomes Star City #Ban thường vụ tỉnh ủy #Ban tuyên giáo tỉnh ủy

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