Trung Quốc - EU nhất trí duy trì ổn định quan hệ kinh tế, thương mại

Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) nhất trí duy trì quan hệ kinh tế, thương mại song phương ổn định và cân bằng hơn, đồng thời dự kiến tổ chức cuộc họp lần thứ ba trong khuôn khổ cơ chế tham vấn về thương mại và đầu tư vào tháng 3/2027. Thông tin này được nêu trong tuyên bố chung công bố ngày 9/10.

Theo tuyên bố do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maros Sefcovic đã đồng chủ trì cuộc họp lần thứ hai của cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư Trung Quốc - EU tại Bắc Kinh trong hai ngày 8-9/10.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thực chất, hiệu quả và đạt được danh sách gồm 16 điểm đồng thuận cụ thể, bao trùm các vấn đề như cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Theo cơ quan này, hai bên nhất trí tiếp tục nghiên cứu khả năng giảm thuế quan đối với một số mặt hàng trong khuôn khổ các quy định của WTO.

Trung Quốc và EU cũng đạt được nhận thức chung về thương mại đối với xe hybrid (xe lai sử dụng cả động cơ đốt trong và động cơ điện), phù hợp với các quy định của WTO. Hai bên sẽ tiếp tục các thủ tục liên quan đến cam kết về giá của doanh nghiệp và việc rà soát trong vụ việc chống trợ cấp của EU đối với xe điện Trung Quốc.

Về lĩnh vực đất hiếm, Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tạo thuận lợi cho việc xử lý các đơn xin cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang EU thông qua cơ chế “luồng xanh”. Trong khi đó, EU cùng các quốc gia thành viên sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho việc giải quyết những hồ sơ cấp phép quan trọng liên quan đến Trung Quốc trong lĩnh vực hàng hóa lưỡng dụng, tức các sản phẩm có thể được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự.

Hai bên cũng nhất trí tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của mỗi bên, đồng thời thảo luận về các lĩnh vực hợp tác hướng tới tương lai.

Theo kế hoạch, cuộc họp lần thứ ba của cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư Trung Quốc - EU sẽ diễn ra vào tháng 3/2027. Trong thời gian chờ đợi, hai bên sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, trong đó có cuộc họp trực tuyến cấp bộ trưởng dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027.

Hai bên đánh giá cuộc họp lần thứ hai là điểm khởi đầu mới cho việc tăng cường hợp tác Trung Quốc - EU, đồng thời giao các nhóm công tác thúc đẩy triển khai những nội dung đã thống nhất, sớm đưa các kết quả đạt được vào thực tế và chuẩn bị cho cuộc họp tiếp theo.

Thúy Hà