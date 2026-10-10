Cố vấn của Trump Media & Technology Group trở thành thư ký báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo lựa chọn bà Katie Zacharia, cố vấn truyền thông của công ty Trump Media & Technology Group làm thư ký báo chí Nhà Trắng, thay bà Karoline Leavitt rời vị trí hồi tháng 8. Quyết định được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong bối cảnh chính quyền tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về các chính sách và hoạt động của Tổng thống.

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 9/10, ông Trump ca ngợi bà Zacharia là người ủng hộ trung thành và có nhiều đóng góp cho ông từ những ngày đầu. Tổng thống Mỹ cho biết bà từng tham gia các chiến dịch tranh cử của ông, hỗ trợ vận động tại những bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử năm 2024.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng bà Zacharia sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới, đồng thời cho rằng bà có khả năng làm việc hiệu quả với giới truyền thông, công chúng và chính quyền. Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của bà đối với phong trào MAGA (Make America Great Again – Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Sau thông báo, bà Zacharia đăng trên mạng xã hội X, bày tỏ biết ơn Tổng thống Trump vì đã trao cho bà cơ hội phục vụ tại Nhà Trắng. Bà cho biết sẽ tập trung truyền tải tới người dân Mỹ những kết quả mà chính quyền đạt được, đồng thời mong muốn hợp tác với các nhà báo đưa tin về Nhà Trắng và giới truyền thông trên cả nước.

Theo AP và The Washington Post, bà Zacharia là luật sư tốt nghiệp Đại học Pepperdine, hiện giữ chức cố vấn cấp cao về truyền thông tại Trump Media & Technology Group, đơn vị điều hành mạng xã hội Truth Social. Bà từng là phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Mỹ, thường xuyên bình luận chính trị trên Fox News và Newsmax, đồng thời tham gia hoạt động của tổ chức vận động bảo thủ Fix California. Bà cũng từng có thời gian làm việc tại Trung Quốc.

Bà Zacharia được lựa chọn thay thế bà Karoline Leavitt, người rời vị trí thư ký báo chí Nhà Trắng cuối tháng 8/2026 sau khi đảm nhiệm chức vụ từ đầu nhiệm kỳ hai của ông Trump vào tháng 1/2025. Theo AP, bà Leavitt quyết định rời Nhà Trắng để dành thêm thời gian cho gia đình sau khi sinh con thứ hai và dự kiến tham gia Fox News với vai trò bình luận viên từ ngày 1/11.

Vị trí thư ký báo chí có vai trò quan trọng trong việc truyền tải lập trường của chính quyền Mỹ, tổ chức các cuộc họp báo và trả lời câu hỏi của phóng viên về những vấn đề trong nước cũng như quốc tế. Việc lựa chọn một nhân vật từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông của doanh nghiệp gắn với Tổng thống Trump thu hút sự chú ý trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang đến gần.

Minh Phương