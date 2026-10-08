“Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa” - Kết nối giá trị văn hóa ẩm thực và phát triển du lịch

Tối 8/10, tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”.

Các đại biểu dự khai mạc Liên hoan văn hóa ẩm thực năm 2026.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo nghệ nhân, đầu bếp, đại diện các doanh nghiệp du lịch, Nhân dân và du khách.

Đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung nhấn mạnh: Thanh Hóa có bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống, trong đó ẩm thực là một phần quan trọng làm nên bản sắc của vùng đất và con người xứ Thanh.

Với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”, liên hoan hướng tới trở thành sự kiện du lịch thường niên, góp phần giới thiệu tinh hoa ẩm thực các vùng miền, đồng thời tạo không gian để các địa phương, doanh nghiệp, các lực lượng làm du lịch gặp gỡ, quảng bá và kết nối.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan văn hóa ẩm thực năm 2026.

Tại liên hoan, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan văn hóa ẩm thực năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu tham quan gian hàng.

Liên hoan năm nay quy tụ gần 200 gian hàng, giới thiệu hơn 600 món ăn, đồ uống và đặc sản OCOP của các xã, phường trong tỉnh; các cơ sở đào tạo du lịch, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước và nước bạn Lào.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng người dân.

Diễn ra từ ngày 8 - 11/10, liên hoan giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của xứ Thanh như nem chua, bánh răng bừa, chả tôm, hải sản biển... Bên cạnh đó là các món ăn nổi tiếng của nhiều địa phương trong nước như: chả mực Hạ Long, bánh tôm Hà Nội, cháo lươn Nghệ An, bánh lọc Huế, cơm cháy Ninh Bình, bánh tráng trộn Tây Ninh... và các món ăn đặc trưng của nước bạn Lào.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra các hoạt động trình diễn kỹ nghệ chế biến ẩm thực của các nghệ nhân, đầu bếp; vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị, gian hàng tiêu biểu.

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là các hoạt động ẩm thực được gắn với văn hóa, con người, vùng đất và quảng bá sản phẩm du lịch. Tại không gian văn hóa các dân tộc xứ Thanh, du khách có dịp tìm hiểu, trải nghiệm sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Mường, Thái; thưởng thức ẩm thực truyền thống, xem trình diễn văn nghệ dân gian, trò chơi, trò diễn; tìm hiểu các sản phẩm thủ công và đặc sản địa phương.

Ngoài ra, các doanh nghiệp và địa phương còn tổ chức tư vấn điểm đến, giới thiệu tuyến, tour, chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông năm 2026. Qua đó, tạo thêm cơ hội để quảng bá các điểm đến, sản phẩm du lịch và mở rộng liên kết giữa các đơn vị tham gia.

Liên hoan thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.

Các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan được livestream trên các nền tảng số, mạng xã hội, với sự tham gia của KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và hình ảnh sự kiện đến du khách trong và ngoài nước.

Ngay sau nghi thức cắt băng khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu đã tham quan không gian văn hóa và ẩm thực.

Hoài Anh - Lê Hợi