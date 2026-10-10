Nhật Bản nghiên cứu phát triển năng lực phóng tên lửa phản ứng nhanh

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi mới đây cho biết nước này sẽ nghiên cứu phát triển năng lực vận tải vũ trụ phản ứng nhanh nhằm bảo đảm duy trì hoạt động của các vệ tinh phục vụ Lực lượng Phòng vệ (SDF), trong bối cảnh nhiều quốc gia tiếp tục tăng cường năng lực quân sự trong không gian.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/10, ông Koizumi cho biết Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang đẩy mạnh củng cố năng lực hoạt động trong lĩnh vực không gian. Tuy nhiên, việc nhanh chóng khôi phục các chức năng cần thiết trong trường hợp vệ tinh bị mất, đặc biệt là những vệ tinh phục vụ các tình huống khẩn cấp, vẫn là vấn đề quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Koizumi dẫn ví dụ Mỹ có khả năng tiến hành các vụ phóng vào không gian theo yêu cầu trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo. Theo ông, khả năng tiếp cận không gian nhanh chóng ngày càng có ý nghĩa quan trọng, song việc xây dựng năng lực phóng tương tự không thể chỉ dựa vào Bộ Quốc phòng.

Thông qua nghiên cứu này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mong muốn thu thập các ý tưởng đa dạng, đồng thời khai thác chuyên môn và năng lực kỹ thuật của khu vực tư nhân. Một mục tiêu khác là thúc đẩy phát triển các hệ thống do Nhật Bản chế tạo, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong chiến lược tăng trưởng kinh tế, Chính phủ Nhật Bản xác định lĩnh vực không gian và các cơ sở phóng tên lửa là những động lực quan trọng để mở rộng nền kinh tế. Tuy nhiên, việc nâng cao năng lực trong lĩnh vực này vẫn là thách thức lớn, nhất là khi Nhật Bản đặt mục tiêu tăng tần suất phóng, nâng cao năng lực sản xuất tên lửa trong nước và phát triển các bãi phóng cùng cơ sở hạ tầng liên quan.

Ông Koizumi cho biết nghiên cứu nhằm xác định cụ thể những yêu cầu của Bộ Quốc phòng và Lực lượng Phòng vệ đối với năng lực vận tải vũ trụ phản ứng nhanh. Việc làm rõ nhu cầu được kỳ vọng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân đầu tư, thương mại hóa công nghệ, qua đó góp phần củng cố hạ tầng công nghiệp vũ trụ của Nhật Bản, trong đó có lĩnh vực chế tạo tên lửa và xây dựng cơ sở phóng.

Thúy Hà