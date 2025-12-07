[Infographics] Những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu của tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung Kinh tế 10:21 12/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Những năm gần đây, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tích cực tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị. Từ đó, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ,...

Hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Thanh Hóa” Kinh tế 09:00 12/12/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sáng 12/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số thúc đẩy tiêu thụ nông sản tỉnh Thanh Hóa”. Đây là sự kiện nằm trong Hội nghị kết nối cung - cầu các sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025.