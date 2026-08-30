Iceland bỏ phiếu “Không” về việc nối lại đàm phán gia nhập EU trong cuộc trưng cầu sít sao

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố vào chiều ngày 30/8 theo giờ Việt Nam, người dân Iceland đã bỏ phiếu bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong một cuộc trưng cầu ý dân có kết quả sít sao.

Theo đài truyền hình công cộng quốc gia của Iceland (RUV), một khu vực bầu cử vẫn chưa xác nhận kết quả, nhưng với số phiếu được kiểm, RUV cho biết: “Giờ đây rõ ràng Iceland đã bỏ phiếu bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập với Liên minh châu Âu”. Theo đó, 52,5% cử tri bỏ phiếu “Không”, trong khi 47,5% bỏ phiếu “Có”, với câu hỏi: “Iceland có nên nối lại các cuộc đàm phán gia nhập với Liên minh châu Âu hay không?”

Kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy hai phe tại Tây Nam - khu vực bầu cử lớn thứ hai trong số 6 khu vực của Iceland ngang bằng nhau, với 9.900 phiếu cho mỗi bên “Có” và “Không”. Tuy nhiên, khi quá trình kiểm phiếu tiếp tục, phe “Không” bắt đầu vượt lên. Khi đã kiểm 32.800 phiếu, phe “Không” dẫn trước với 51,5%. Để phe “Có” giành chiến thắng, cần có thêm 9.599 phiếu chiếm đa số. RUV cho rằng “khó có khả năng kết quả cuối cùng sẽ giúp phe Có có được sự đảo chiều lớn như vậy”.

52,5% cử tri bỏ phiếu “Không”, bác bỏ việc nối lại các cuộc đàm phán gia nhập với Liên minh châu Âu. Ảnh: Tradersunion.

Iceland đã nộp đơn xin gia nhập EU sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, nhưng các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc vào năm 2013 do các vấn đề liên quan đến nghề cá và các vấn đề khác. Thủ tướng Kristrún Frostadóttir, người ủng hộ việc mở các cuộc đàm phán và một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai, đã lập luận rằng việc gia nhập liên minh sẽ bảo vệ nền kinh tế Iceland khỏi các loại thuế quan song phương mà quốc gia nhỏ bé này sẽ khó có thể tự mình gánh chịu.

Cuộc trưng cầu ý dân không có giá trị pháp lý bắt buộc, nhưng chính phủ đã cam kết tuân thủ quyết định của người dân Iceland. Ảnh: AP.

Iceland đã nộp đơn xin gia nhập EU sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009, nhưng các cuộc đàm phán đã rơi vào bế tắc vào năm 2013 do các vấn đề liên quan đến nghề cá và các vấn đề khác. Thủ tướng Kristrún Frostadóttir, người ủng hộ việc mở các cuộc đàm phán và một cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai, đã lập luận rằng việc gia nhập liên minh sẽ bảo vệ nền kinh tế Iceland khỏi các loại thuế quan song phương mà quốc gia nhỏ bé này sẽ khó có thể tự mình gánh chịu.

Kết quả “Không” sẽ khiến cuộc tranh luận về EU trong chính trường Iceland tạm lắng ít nhất thêm 2 năm. Dù theo hướng nào, quan hệ giữa Iceland và Brussels cũng sẽ không thay đổi về cơ bản. Iceland hiện đã tham gia Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và khu vực Schengen không yêu cầu hộ chiếu, và cả hai cơ chế này vẫn được duy trì. Cuộc trưng cầu ý dân không có giá trị pháp lý bắt buộc, nhưng chính phủ đã cam kết tuân thủ quyết định của người dân Iceland.

Thanh Vân

Nguồn: Euronews.