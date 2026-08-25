Hy Lạp sẽ đáp trả nếu Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm quyền chủ quyền

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Ngoại trưởng Hy Lạp Giorgos Gerapetritis cảnh báo Athens sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền chủ quyền nếu Thổ Nhĩ Kỳ có hành động mà Hy Lạp cho là xâm phạm các quyền này, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước liên quan đến các vấn đề trên biển tiếp tục gia tăng.

Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis trả lời phỏng vấn Reuters tại Bộ Ngoại giao ở Athens, Hy Lạp. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trên kênh truyền hình OPEN TV ngày 24/8, ông Gerapetritis khẳng định “Hy Lạp của sự trì trệ ngoại giao thụ động đã thuộc về quá khứ”, đồng thời nhấn mạnh nước này “hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản”.

Ngoại trưởng Hy Lạp cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ đơn phương thiết lập các “công viên biển” tại những khu vực mà Athens cho là vượt ra ngoài phạm vi quyền tài phán của Ankara là “bất hợp pháp và không có giá trị pháp lý”. Ông tuyên bố Hy Lạp sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết nếu những quyền chủ quyền mà Athens tuyên bố bị xâm phạm.

Khi được hỏi về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tàu chiến tới khu vực, ông Gerapetritis cho biết Hy Lạp có nhiều phương án ứng phó và không có ý định từ bỏ việc thực hiện các quyền chủ quyền của mình. Ông nhấn mạnh Hy Lạp đã chứng minh khả năng triển khai tàu khu trục và máy bay chiến đấu F-16, đồng thời cho biết các máy bay F-35 dự kiến sẽ được đưa vào lực lượng không quân Hy Lạp trong thời gian tới.

Một máy bay F-16 của Hy Lạp bay cùng máy bay chiến đấu Rafale của Pháp trong cuộc tập trận “VOLFA 2020” tại Pháp, vài tháng sau khi Hy Lạp công bố kế hoạch mua máy bay Rafale. Ảnh: Không quân Hy Lạp.

Ngoại trưởng Gerapetritis cũng đề cập chương trình hiện đại hóa quân đội của Hy Lạp, gồm các máy bay chiến đấu Rafale, F-16 được nâng cấp, các tàu hộ vệ Belharra và máy bay F-35. Ông khẳng định Athens vẫn theo đuổi mục tiêu hòa bình, song cho rằng hòa bình cần được bảo đảm từ một “vị thế mạnh”, cùng với an ninh và không bị chi phối bởi tâm lý lo ngại

Về quan hệ với Israel, ông Gerapetritis cho rằng hợp tác giữa hai nước là một phần trong chính sách đối ngoại đa tầng của Hy Lạp. Athens đồng thời tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với các nước Arab. Theo các nguồn tin Hy Lạp, quan hệ giữa Hy Lạp và Israel đang được cải thiện và hợp tác an ninh giữa hai nước dự kiến tiếp tục được mở rộng.

Trong khi đó, truyền thông Hy Lạp gần đây đề cập các kịch bản giả định về khả năng căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ lan sang khu vực Đông Địa Trung Hải, trong đó có Cyprus. Tuy nhiên, chưa có thông tin chính thức cho thấy Israel đã quyết định tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự nào như vậy.

Quan hệ Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều năm qua tồn tại bất đồng về lãnh hải, không phận, quyền khai thác tài nguyên và phạm vi quyền chủ quyền tại khu vực biển Aegean và Đông Địa Trung Hải. Hai nước là thành viên NATO nhưng thường xuyên xảy ra căng thẳng liên quan các vấn đề này.

Thanh Hằng

Nguồn: The Jerusalem Post