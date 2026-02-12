Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp mong muốn giải quyết tranh chấp hàng hải kéo dài nhiều thập kỷ

Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp mới đây đã bày tỏ mong muốn giải quyết các tranh chấp hàng hải kéo dài nhiều thập kỷ trong cuộc hội đàm tại Ankara, trong bối cảnh hai đồng minh NATO đang nỗ lực cải thiện quan hệ sau thời gian dài căng thẳng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại Phủ Tổng thống ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 11/2/2026. Ảnh: Reuters

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 11/2, đã tiếp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại Phủ Tổng thống ở Ankara. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, xây dựng lòng tin và tuân thủ luật pháp quốc tế trong việc xử lý các bất đồng.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Tổng thống Erdogan cho biết hai bên đã thảo luận các vấn đề ở biển Aegean và Đông Địa Trung Hải “một cách cởi mở và chân thành”. Ông Erdogan nói: “Dù các vấn đề này có thể phức tạp, nhưng không phải là không thể giải quyết trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tôi nhận thấy chúng tôi có sự đồng thuận với người bạn Kyriakos.”

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD, bất chấp những khác biệt còn tồn tại. Ảnh: Reuters

Về phần mình, Thủ tướng Mitsotakis bày tỏ hy vọng bối cảnh hiện nay sẽ tạo điều kiện để hai nước tiến tới giải quyết tranh chấp liên quan đến phân định ranh giới biển và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tại biển Aegean và Đông Địa Trung Hải.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD, bất chấp những khác biệt còn tồn tại.

Ngoài ra, hai bên ghi nhận số lượng người di cư vượt biên trái phép đã giảm khoảng 60% và kêu gọi tăng cường hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực quản lý di cư – một vấn đề nhạy cảm đối với cả Ankara và Athens, cũng như với Liên minh châu Âu.

Cuộc gặp được đánh giá là bước tiếp theo trong nỗ lực duy trì kênh đối thoại thường xuyên giữa hai nước láng giềng, nhằm tránh tái diễn các cuộc khủng hoảng từng làm gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực.

Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp từ lâu tồn tại tranh chấp về phân định ranh giới trên biển và quyền khai thác tại biển Aegean cũng như khu vực Đông Địa Trung Hải – nơi được cho là giàu tiềm năng năng lượng và có ý nghĩa chiến lược đối với không phận cũng như hoạt động quân sự.

Vân Bình

Nguồn: Reuters