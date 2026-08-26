Hướng dẫn triển khai xét tặng các danh hiệu văn hóa năm 2026

Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai thực hiện công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Tham gia hội nghị có gần 500 học viên là đại diện lãnh đạo các xã, phường, phòng văn hóa - xã hội, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, TS. Hoàng Minh Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phổ biến những kiến thức về hệ thống văn bản pháp luật và các nội dung chuyên đề liên quan đến công tác xét tặng danh hiệu văn hóa.

Trong đó, tập trung hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn, tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu”. Cùng với đó là những điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai, bình xét, công nhận danh hiệu tại địa phương.

TS. Hoàng Minh Thái, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày các chuyên đề tại hội nghị.

Các nội dung liên quan đến triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” như: Hình thành và phát huy hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa dân gian truyền thống; khai thác, sử dụng hiệu quả công năng của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với xây dựng đời sống văn hóa mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội... cũng được trao đổi, làm rõ.

Đông đảo học viên tham gia hội nghị.

Cùng với đó, hội nghị dành thời gian để thảo luận những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tổ chức bình xét, đánh giá các tiêu chí; giải pháp tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc xét tặng các danh hiệu văn hóa được thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy định.

Hoài Anh