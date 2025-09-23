Hotline: 0822.173.636   |

Đời sống - Xã hội

Giáo dục

Hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong các cơ sở giáo dục công lập, năm học 2025-2026

Linh Hương
(Baothanhhoa.vn) - Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 3279/SGDĐT-KHTC hướng dẫn chi tiết về các khoản thu tại cơ sở giáo dục công lập trên toàn tỉnh, năm học 2025 – 2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thanh Hóa vừa ban hành văn bản số 3279/SGDĐT-KHTC hướng dẫn chi tiết về các khoản thu tại cơ sở giáo dục công lập trên toàn tỉnh, năm học 2025 – 2026.

Theo Nghị quyết 217/2025/QH15 được Quốc hội thông qua, học sinh mầm non, phổ thông công lập sẽ được miễn toàn bộ học phí.

Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định 238/2025/NĐ-CP về miễn, giảm, hỗ trợ học phí và chi phí học tập, mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn cho mọi trẻ em. Đây được coi là một bước ngoặt lớn, giảm gánh nặng tài chính cho hàng triệu gia đình trong năm học mới.

Đối với các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, Sở GD&ĐT Thanh Hóa quy định “mức trần” rõ ràng:

Tiền bán trú không vượt quá 140.000 đồng/tháng, phí thuê khoán nấu ăn tối đa 75.000 đồng, đồ dùng bán trú từ 200.000 – 400.000 đồng tùy cấp học, nước uống 12.000 đồng/tháng, vệ sinh trường lớp 15.000 đồng/tháng, ngoài giờ trông trẻ đối vơi học sinh tiểu học tiết cuối buổi chiều tối đa 92.000 đồng/học sinh/tháng (không quá 4.000 đồng/học sinh/tiết x tối đa 23 tiết/tháng).

Các khoản phục vụ trông giữ phương tiện giao thông cũng được giới hạn cụ thể, từ 20.000 đồng đối với xe đạp đến 40.000 đồng/tháng đối với xe máy, xe điện.

Đặc biệt, những khoản chi phục vụ trực tiếp học sinh như đồ dùng học tập, đồng phục, phù hiệu... phụ huynh sẽ tự quyết định, nhà trường không được phép đứng ra thu hộ.

Các quỹ khuyến học, quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh, quỹ đoàn, đội, hội chữ thập đỏ đều phải thực hiện theo đúng điều lệ, nghiêm cấm lợi dụng danh nghĩa phụ huynh để quyên góp cho mục đích khác.

Không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu theo quy định tại mục b khoản 4 Điều 10 Thông tư số 55/2011/TTBGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: “Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị,đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường”.

Sở GD&ĐT Thanh Hóa khuyến khích các trường triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, công khai minh bạch mọi khoản thu, tuyệt đối không vận động phụ huynh đóng góp trái quy định; lãnh đạo đơn vị vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, UBND cấp xã chịu trách nhiệm giám sát thường xuyên.

Linh Hương

