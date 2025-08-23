Hướng dẫn chủ động ứng phó với bão số 5 và mưa lũ sau bão

Trước diễn biến nguy hiểm của bão số 5, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đưa ra khuyến cáo, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với bão số 5, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản trước bão và mưa lũ sau bão.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 10 giờ sáng nay 23/8, bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) tiếp tục di chuyển nhanh, cường độ lớn. Hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 115,8 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62- 88km/giờ), giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h .

Dự báo bão di chuyển rất nhanh, tăng cấp rất mạnh, ngay từ đêm mai (24/8) đã gây mưa và gió mạnh cho ven biển Bắc Trung bộ, trọng tâm là Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước bão và mưa lũ sau bão, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau:

Đối với ngư dân, tàu thuyền trên biển:

Thường xuyên theo dõi vị trí, hướng di chuyển của bão;

Xác định vị trí của tàu thuyền so với vùng ảnh hưởng của bão để kịp thời di chuyển vào nơi neo đậu an toàn gần nhất hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm;

Liên lạc thường xuyên và thông báo về vị trí của tàu, số người trên tàu với Bộ đội Biên phòng, cơ quan chức năng;

Tuyệt đối không điều khiển tàu chạy về bờ cùng với hướng di chuyển của bão;

Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; tăng cường các biện pháp làm kín nước và chằng buộc chắc chắn các vị trí còn lại trên boong tàu để đảm bảo an toàn;

Thu lưới ngay, trường hợp khẩn cấp có thể phải cắt bỏ lưới; Chuẩn bị các dụng cụ chống thủng, chống chìm để sử dụng khi cần;

Thuyền viên mặc áo phao để đảm bảo an toàn phòng khi có tình huống nguy hiểm;

Giữ liên lạc chặt chẽ với đài thông tin duyên hải và thông tin cho các tàu cá khác đang hoạt động trong cùng khu vực; tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Đối với cộng đồng, dân cư trên đất liền và ven bờ:

Theo dõi dự báo, cảnh báo, cập nhật diễn biến của bão, mưa lớn để chủ động phòng, tránh.

Đảm bảo an toàn tàu thuyền nơi neo đậu, bảo vệ lồng, bè thủy sản; tuyệt đối không ở lại trên tàu thuyền đã neo đậu, chòi canh, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản khi bão ảnh hưởng, nhất là người dân trên các đảo.

Chủ động dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men, vật dụng cần thiết đủ dùng.

Xác định vị trí trú ẩn an toàn nhất cho tất cả thành viên trong gia đình; chủ động sơ tán khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Gia cố, chằng chống nhà cửa; cắt tỉa cành cây; tháo dỡ biển quảng cáo, áp phích có nguy cơ mất an toàn; đảm bảo an toàn công trình đang thi công.

Gia cố chuồng trại, trang trại nuôi gia súc, gia cầm; tranh thủ thu hoạch sớm các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản.

Kê cao tài sản, cất giữ giấy tờ quan trọng ở nơi an toàn.

Di chuyển phương tiện cơ giới đến nơi có địa hình cao.

Đảm bảo an toàn khi đi du lịch mùa mưa bão: thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, chủ động hoãn hoặc hủy các chuyến đi khi thời tiết xấu để đảm bảo an toàn; tránh di chuyển đến khu vực ven biển, đảo, vùng núi hoặc nơi có nguy cơ sạt lở và lũ quét. Tuyệt đối không ra ngoài khi bão đang đổ bộ, trừ trường hợp khẩn cấp và có hướng dẫn cụ thể từ lực lượng chức năng.

Đề phòng mưa, lũ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở miền núi; đề phòng nước dâng vùng ven biển, cửa sông; chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Chủ động khơi thông cống thoát nước gần nhà, khu dân cư mình ở tạo đường thoát lũ; thông báo tới chính quyền khi có sự cố về tắc nghẽn cống thoát nước, các điểm ngập sâu; không đỗ xe ở các vùng có nguy cơ ngập; đề phòng ngập tầng hầm chung cư.

Lưu các số điện thoại cứu hộ, cứu nạn để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Chấp hành sự chỉ đạo của chính quyền địa phương.

Mọi việc hoàn thành trước 18 giờ ngày 24/8/2025. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Sau đây là một số hướng dẫn chi tiết:

LP