Công bố Top 20 Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025

Ngày 12/9, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trung tâm phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ công bố danh sách Top 20 nhà khoa học trẻ tiêu biểu của Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025.

Trao giải Nhất của Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2024. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Năm 2025, Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng được triển khai, tiếp nhận hồ sơ xét chọn từ ngày 26/5 đến hết ngày 1/8/2025.

Sau hơn 2 tháng, đơn vị thường trực giải thưởng đã nhận được 96 hồ sơ trên hệ thống đăng ký trực tuyến Giải thưởng đến từ 41 cơ quan, đơn vị, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước và Đại sứ Quán Việt Nam, Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài.

Số lượng hồ sơ hợp lệ năm 2025 là 83 hồ sơ, tăng 21 hồ sơ so với năm 2024 (62 hồ sơ).

Hội đồng sẽ họp phiên thứ hai dự kiến vào cuối tháng 9/2025 để chọn ra 10 gương mặt xuất sắc nhất trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2025.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, năm 2025, hồ sơ xét chọn Giải thưởng có sự tăng mạnh về số lượng, chất lượng hồ sơ tốt và đồng đều ở các hạng mục thành tích như bằng sáng chế/giải pháp hữu ích, nhiều công bố trên các tạp chí, hội thảo quốc tế uy tín, nhiều sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Hầu hết các hồ sơ tham gia xét chọn được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ, rõ ràng và có sự phân hóa khá rõ theo từng nhóm lĩnh vực.

Đặc biệt, có 22/83 ứng viên đã từng tham gia xét Giải thưởng các năm trước, 26 ứng viên Việt Nam đang học tập và công tác tại các quốc gia có nền khoa học công nghệ phát triển trên thế giới.

Sự tham gia của các ứng viên năm 2025 cho thấy sức hút và uy tín của Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng, quyết tâm theo đuổi mục tiêu nghiên cứu lâu dài của các nhà khoa học trẻ Việt Nam trên toàn cầu.

Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hằng năm nhằm phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ xuất sắc không quá 35 tuổi, đang học tập, nghiên cứu khoa học, làm việc ở trong và ngoài nước thuộc 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin, chuyển đổi số và tự động hóa; công nghệ y-dược; công nghệ sinh học; công nghệ môi trường; công nghệ vật liệu mới./.

Theo TTXVN