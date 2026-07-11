Hơn 99 triệu thuê bao đã được xác thực, 12 triệu thuê bao bị tạm dừng một chiều

Sau hơn hai tháng triển khai Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin thuê bao di động, hơn 99 triệu thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công, trong khi khoảng 12 triệu thuê bao chưa hoàn thành chuẩn hóa thông tin đã bị tạm dừng dịch vụ một chiều.

Các nhà mạng tích cực hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao. Ảnh: VGP

Đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN) cho biết, qua báo cáo của các doanh nghiệp, sau hơn 2 tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, đã có hơn 99 triệu số thuê bao đã được xác nhận, xác thực thành công (sử dụng chính chủ), khoảng 12 triệu số thuê bao đang bị tạm dừng dịch vụ một chiều do chưa hoàn thành cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao theo đúng quy định (tới 15/8 các số thuê bao này sẽ bị khóa 2 chiều và đến 20/8 sẽ bị thu hồi nếu vẫn không thực hiện việc chuẩn hóa).

Đồng thời, từ ngày 15/6 tới nay, khoảng hơn 5 triệu thuê bao đã hoàn thành việc chuẩn hóa, xác thực sau khi bị tạm dừng cung cấp dịch vụ một chiều.

Ngay từ khi triển khai Thông tư 08, Bộ KH&CN đã xác định việc triển khai xác thực thông tin thuê bao phải bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là các nhóm đối tượng yếu thế.

Theo đó, Bộ KH&CN đã chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ phù hợp đối với các nhóm đối tượng này, bảo đảm đa dạng phương thức xác thực, dễ tiếp cận, hạn chế tối đa việc người dân bị gián đoạn sử dụng dịch vụ do gặp khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các giải pháp hỗ trợ bao gồm: Thiết lập các điểm hỗ trợ trực tiếp tại địa phương để hướng dẫn và hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao; cử nhân viên chính thức của doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ xác thực trực tiếp đối với các trường hợp cần thiết; phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an cấp xã, phường và các tổ chức ở cơ sở để tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn tất việc xác thực theo quy định.

Đến nay, các doanh nghiệp viễn thông vẫn đang tiếp tục duy trì và triển khai các hình thức hỗ trợ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hoàn thành việc xác thực thông tin thuê bao.

Cục Viễn thông mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành, tăng cường tuyên truyền để tất cả các thuê bao (nhất là các thuê bao thuộc tập yếu thế) chủ động truy cập Ứng dụng VNeID, theo dõi các thông báo từ doanh nghiệp viễn thông để thực hiện kiểm tra, xác nhận chính chủ các số thuê bao trên VNeID.

Việc chủ động xác minh và quản lý các số thuê bao không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền lợi của chính người sử dụng, mà còn góp phần xây dựng môi trường viễn thông an toàn, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Cũng theo Cục Viễn thông, trong thực tế hiện nay, SIM thuê bao di động chỉ là một trong các công cụ để các đối tượng lợi dụng để phát tán cuộc gọi rác, tin nhắn rác.

Để ngăn chặn tình trạng cuộc gọi rác, tin nhắn rác, trên cơ sở công điện số 29/CĐ-TTg ngày 03/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao, trên không gian mạng, trong đó giao Bộ Công an chủ trì triển khai nhiệm vụ "Thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, đường dẫn, ứng dụng, hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng liên quan đến hoạt động lừa đảo, cuộc gọi, tin nhắn nghi vấn lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài, cuộc gọi sử dụng công nghệ VoIP, ứng dụng OTT,...".

Cục Viễn thông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an trong công tác chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai các biện pháp có liên quan bao gồm sửa đổi hoàn thiện Nghị định 91/2020/NĐ-CP, phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm.

Theo VGP

Nguồn: https://baochinhphu.vn/hon-99-trieu-thue-bao-da-duoc-xac-thuc-12-trieu-thue-bao-bi-tam-dung-mot-chieu-102260710173330415.htm