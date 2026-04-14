Hơn 26.000 học sinh được tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và Công an các xã, phường vừa phối hợp với 41 nhà trường, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kỹ năng điều khiển xe gắn máy cho hơn 26.000 học sinh và 1.331 giáo viên.

Các em học sinh Trường THCS Trung Hạ tham gia buổi tuyên truyền Luật trật tự an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Tại các buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến lứa tuổi học sinh; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, kỹ năng lái xe gắn máy và kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gia giao thông... Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp hành các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Các em học sinh Trung tâm GDNN-GDTX Như Xuân tích cực tham gia và trả lời các câu hỏi về Luật an toàn giao thông.

Cán bộ công an xã Cổ Lũng phát tờ rơi tuyên truyền Luật an toàn giao thông cho các em học sinh Trường THCS Cổ Lũng.

Học sinh Trường THPT Tĩnh Gia 3 trả lời các câu hỏi tình huống về Luật trật tự an toàn giao thông.

Các em học sinh thực hiện kỹ năng xử lý một số tình huống thường gặp khi tham gian giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh hướng dẫn các em học sinh kỹ năng lái xe an toàn.

Thông qua hoạt động này, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật, mà còn từng bước hình thành văn hóa, thói quen, nếp sống văn minh, an toàn, trách nhiệm của các em học sinh - những chủ nhân tương lai của đất nước khi tham gia giao thông.

Hải Đăng