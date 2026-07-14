Hơn 1 triệu lượt người đến viếng Lăng Bác trong 6 tháng đầu năm 2026

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự buổi làm việc có Thiếu tướng Phạm Hải Trung, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đại biểu một số đơn vị của Bộ Quốc phòng.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương, đánh giá cao những kết quả cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua.

Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh” tiến lên hiện đại.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đặc biệt được giao, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc hơn nữa về nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, xác định rõ quyết tâm, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh, đổi mới và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học, công nghệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng lưu ý, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh quản lý, vận hành an toàn hệ thống thiết bị kỹ thuật Công trình Lăng, bảo đảm thông số đúng quy định, thực hiện tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị kỹ thuật, kiến trúc công trình; tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu," thực sự là đơn vị điểm về điều lệnh và nghi lễ, duy trì hình ảnh đẹp, trang nghiêm của Quân đội nhân dân Việt Nam trước nhân dân và bạn bè quốc tế.

Theo Thiếu tướng Phạm Hải Trung (Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh), 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất, nhiệm vụ y tế, giữ gìn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm an ninh nghi lễ. Công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hoàn thành xuất sắc; công tác huấn luyện chiến sĩ mới hoàn thành tốt.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức đón tiếp, phục vụ chu đáo hơn 1 triệu lượt người, trong đó có hơn 256.000 khách quốc tế đến viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhiều lễ viếng cấp Nhà nước, đoàn nguyên thủ nước ngoài, đoàn cấp bộ trưởng và tương đương.

Bên cạnh đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, nghi lễ diễn ra tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình; tổ chức trang nghiêm lễ viếng Bác, lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ và nghi lễ chào cờ hằng ngày; làm tốt công tác sản xuất, chăm sóc, tôn tạo, chỉnh trang cảnh quan môi trường trong khu vực đảm nhiệm; thực hiện tốt công tác chính trị, hậu cần, tài chính, vật tư cho thực hiện nhiệm vụ và phục vụ đời sống bộ đội.

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ huy, điều hành. Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an ninh nội bộ, chăm lo cảnh quan, môi trường khu vực Lăng và Khu Di tích K9 tiếp tục được thực hiện hiệu quả,;góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặc biệt của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2026.

Trong chương trình làm việc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cùng đoàn công tác đã đến dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội), vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm, kiểm tra công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Theo TTXVN