Hôm nay, Quốc hội khóa XVI bàn về chống lãng phí, thuế xăng dầu và nhiên liệu bay

Trong ngày 10/4, Quốc hội khóa XVI sẽ bàn về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Nguồn: TTXVN)

Hôm nay (10/4), Quốc hội khóa XVI tiếp tục ngày họp thứ năm, Kỳ họp thứ nhất, bàn về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo chương trình, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026.

Cùng với đó là các kế hoạch trong giai đoạn 2026-2030 như: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia; kế hoạch vay, trả nợ công.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2025.

Cũng trong phiên họp buổi sáng, dự kiến Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Buổi chiều, từ 14 giờ đến 16 giờ 30, Quốc hội tiếp tục chương trình với phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi).

Thời gian còn lại của buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết này.

