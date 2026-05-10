Hội thi “Vũ điệu công nhân lao động” năm 2026

Ngày 10/5, Công đoàn phường Quảng Phú tổ chức hội Hội thi “Vũ điệu công nhân lao động” năm 2026.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi.

Tham gia hội thi có 10 đội thi với gần 200 cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc và các đơn vị được mời tham dự.

Liên khúc: “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam - Dòng máu lạc hồng” của công nhân lao động Công ty TNHH Yotsuba Dress Việt Nam.

Các đội đã mang đến những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động trong kỷ nguyên mới. Các tiết mục phong phú, đa dạng về thể loại như hát, múa, nhảy hiện đại... với chủ đề ca ngợi Đảng - Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, thi đua đổi mới sáng tạo...

Tiết mục “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai” của công nhân lao động Công ty TNHH Công nghệ mới JIAYI Việt Nam.

Hội thi là hoạt động chào mừng “Tháng Công nhân” năm 2026 và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Liên khúc “Cô gái mở đường - dậy mà đi - Việt Nam I love” của đoàn viên, người lao động Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa.

Đây cũng là dịp để đoàn viên, người lao động giao lưu, rèn luyện sức khỏe, tạo không khí vui tươi sau giờ làm việc, qua đó gắn kết tập thể và củng cố phong trào văn hóa - thể thao trong các công đoàn cơ sở.

Thanh Huê