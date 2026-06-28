Hội thi tư vấn viên pháp luật và mạng lưới an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026

Ngày 28/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Hội thi tư vấn viên pháp luật và mạng lưới an toàn vệ sinh viên giỏi năm 2026 với sự tham gia của 10 đội thi đến từ các công đoàn cơ sở trong tỉnh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tham gia hội thi, các đội lần lượt trải qua 3 phần thi gồm: chào hỏi, nghiệp vụ và hùng biện, tập trung giới thiệu kết quả công tác tư vấn pháp luật, an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị; xử lý các tình huống, kiến thức pháp luật liên quan và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới tư vấn pháp luật, an toàn vệ sinh viên, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.

Phần thi của Cụm Thi đua số 1

Với sự chuẩn bị công phu, nhiều đội đã mang đến những phần thi hấp dẫn, sáng tạo, lồng ghép hiệu quả kiến thức về pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy thông qua các tiểu phẩm gắn với tình huống thực tế tại doanh nghiệp.

Phần thi của Công ty TNHH Giầy Annora Việt Nam.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa phát biểu tại hội thi.

Thông qua hội thi, LĐLĐ tỉnh mong muốn phát hiện, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, góp phần xây dựng mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động vững mạnh; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động và người sử dụng lao động, tăng cường phối hợp giữa công đoàn và doanh nghiệp trong cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả.

Lê Quỳnh