Hội thảo tham gia ý kiến đối với Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Chiều 9/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội thảo tuyên truyền, tham gia ý kiến đối với hồ sơ dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Dự hội thảo có đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

Toàn cảnh hội thảo

Thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành luật, nhiều vấn đề mới phát sinh, bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu tố tụng trong tình hình mới.

Việc nghiên cứu sửa đổi toàn diện Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm đồng bộ với các luật có liên quan và khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành; bảo đảm được sự hài hòa giữa yêu cầu về hiệu quả tố tụng, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm với yêu cầu bảo vệ quyền con người, kiểm soát quyền lực; vừa đảm bảo tính đổi mới, vừa đảm bảo tính ổn định, thống nhất của pháp luật.

Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội thảo

Các ý kiến tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ cơ chế phối hợp, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong từng giai đoạn tố tụng, bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện đúng pháp luật, khách quan, toàn diện...

Một số ý kiến đi sâu phân tích các quy định liên quan đến chứng cứ, dữ liệu điện tử, và yêu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, từng bước hiện đại hóa hoạt động tố tụng hình sự.

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn công tác điều tra, truy tố, xét xử và hoạt động của các cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm bảo đảm các quy định sau khi được sửa đổi có tính khả thi, dễ áp dụng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lương Thị Hoa đánh giá các ý kiến tham luận có sự chuẩn bị nghiêm túc, công phu, tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng, những quy định cần phân tích, làm rõ các vướng mắc có thể phát sinh và đề xuất phương án hoàn thiện cụ thể.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá Lương Thị Hoa phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Đồng chí khẳng định đây là căn cứ quan trọng để nhận diện những quy định đã phù hợp, những quy định còn khó áp dụng, có thể dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau, từ đó tiếp tục chỉnh lý, đảm bảo việc thi hành luật thống nhất và khả thi; là cơ sở để các ĐBQH nghiên cứu, tham gia ý kiến khi Quốc hội tiếp tục xem xét dự án bộ luật tại Kỳ họp thứ 2.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại đầy đủ từng nhóm ý kiến, chuyển đến cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình xây dựng, hoàn thiện dự án Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi

Lan Phương