Hội thảo Khoa học quốc gia “Xu hướng đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực Khoa học xã hội trong bối cảnh hiện nay”

Sáng 17/11, Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch (ĐH VHTTDL) Thanh Hóa tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia với chủ đề: “Xu hướng đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực Khoa học xã hội trong bối cảnh hiện nay”.

Ban Điều hành hội thảo.

Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên đến từ các viện, các trường ĐH trong và ngoài tỉnh.

PGS.TS Lê Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, PGS.TS Lê Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa khẳng định: “Khoa học xã hội (KHXH) giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi cung cấp nền tảng để hiểu con người, văn hóa, hành vi xã hội, qua đó giúp đào tạo người học có tư duy phản biện, năng lực phân tích, kỹ năng giao tiếp và thích ứng - những phẩm chất cốt lõi của nguồn nhân lực thời kỳ mới. Với Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa - cơ sở đào tạo các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch thì hoạt động nghiên cứu lĩnh vực KHXH càng trở nên cấp thiết để khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo. Các nghiên cứu về văn hóa, xã hội, quản trị, nghệ thuật, giáo dục, truyền thông... không chỉ làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn mà còn cung cấp luận cứ cho hoạch định chính sách và phát triển cộng đồng”.

TS. Trịnh Văn Súy, Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Đánh giá cao tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của hội thảo, thể hiện tầm nhìn kịp thời, gắn với bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và đổi mới giáo dục Đại học, nhằm nhận diện cơ hội cũng như những thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển đào tạo, nghiên cứu KHXH trong thời đại số, TS. Trịnh Văn Súy, Phó Giám đốc sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tin tưởng hội thảo sẽ cung cấp nguồn tài liệu quý giá cho các nhà quản lý, các giảng viên và sinh viên nghiên cứu KHXH, đặc biệt là trong việc xây dựng các chương trình đào tạo và nghiên cứu phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Thanh Hóa nói chung, Trường ĐH VHTT&DL Thanh Hóa nói riêng.

Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 báo cáo, trong đó có 27 bài từ các viện, trường đại học và gần 80 bài từ cán bộ, giảng viên trong trường. Các bài viết bao quát nhiều lĩnh vực như giáo dục, văn hóa học, xã hội học, tâm lý học, quản lý, công tác xã hội, truyền thông, du lịch, quan hệ quốc tế... tạo nên sự phong phú, đa dạng và sức hấp dẫn cho hội thảo.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Trong đó, các tham luận tập trung vào những vấn đề thời sự: Đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy; ứng dụng công nghệ số; xu hướng liên ngành; đổi mới quản trị đại học; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; công nghiệp sáng tạo; vai trò của khoa học xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và toàn cầu hóa... Đây đều là những chủ đề có ý nghĩa đối với giới học thuật và các cơ quan quản lý.

Đại biểu tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề trọng tâm: Đổi mới đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập, phát triển năng lực tư duy phản biện, nghiên cứu, giao tiếp và kỹ năng số; Đổi mới nghiên cứu: tiếp cận liên ngành, ứng dụng công nghệ, xây dựng và phân tích dữ liệu lớn, sử dụng AI trong nghiên cứu KHXH; Vai trò của KHXH trong phát triển đất nước: chính sách văn hóa, quản lý xã hội, giáo dục, bản sắc văn hóa, công nghiệp sáng tạo và phát triển bền vững; Hoàn thiện chính sách, cơ chế và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu KHXH tại các cơ sở giáo dục đại học.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo.

Các ý kiến tại hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành mô hình đào tạo linh hoạt, phương pháp nghiên cứu hiệu quả, hướng tiếp cận mới và giải pháp thiết thực cho sự phát triển của các cơ sở đào tạo trên toàn quốc. Đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu, địa phương và các tổ chức xã hội trong việc thúc đẩy KHXH ở Việt Nam.

Linh Hương