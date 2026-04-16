Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tham quan, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa

Ngày 16/4, đoàn công tác Hội Nông dân (HND) tỉnh Thái Nguyên, do đồng chí Phan Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến tham quan, nghiên cứu thực tế về xây dựng nông thôn mới và triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân tại tỉnh Thanh Hóa.

Đoàn công tác tham quan, tìm hiểu mô hình sản xuất tại công ty TNHH DV TM Hiền Nhuần (phường Đông Tiến).

Đoàn đã đến thăm một số mô hình, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất, gồm: Nhà máy phân bón Tiến Nông; Nhà máy chế biến lúa gạo Sao Khuê; Công ty Thiên Trường 36 và Hợp tác xã Nông nghiệp Hiền Nhuần. Tại các điểm đến, đoàn được tìm hiểu quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cũng như cách thức tổ chức hoạt động liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, mô hình sản xuất nông nghiệp khép kín “từ đồng ruộng đến bếp ăn” đã để lại nhiều ấn tượng, cho thấy hiệu quả trong việc nâng cao giá trị nông sản, đảm bảo an toàn thực phẩm và tăng thu nhập cho người nông dân.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Nhà máy chế biến và sản xuất lúa gạo Sao Khuê.

Bên cạnh hoạt động tham quan thực tế, HND hai tỉnh đã tổ chức buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Hội và phong trào nông dân. Nội dung tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Phát biểu làm việc với đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chương trình Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 374/449 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 125 xã đạt chuẩn nâng cao và 33 xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Chương trình OCOP tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao giá trị nông sản.

Đoàn công tác tham quan thực tế tại Nhà máy sản xuất phân bón Tiến Nông.

Đóng góp vào những kết quả chung đó, các cấp HND trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò là trung tâm và nòng cốt trong các phong trào nông dân. Tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 166 cơ sở hội, 4.220 chi hội, 165 chi hội nông dân nghề nghiệp và 881 tổ hội nông dân nghề nghiệp với trên 450.000 hội viên. Công tác hỗ trợ nông dân tiếp tục được triển khai đồng bộ và thiết thực.

Chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm là dịp để tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa HND hai tỉnh, đồng thời góp phần thúc đẩy việc nhân rộng các mô hình hiệu quả, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp bền vững trong thời gian tới.

Lương Hà (CTV)